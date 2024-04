Автор The Traitor of Arnhem раскрыл тайну шпиона из кембриджской пятерки

Агент советской разведки, британец Энтони Блант, который состоял в группе «кембриджской пятерки», шпионившей в пользу Советского Союза, мог помогать гитлеровской Германии, утверждает журналист Роберт Веркайк в своей книге The Traitor of Arnhem, выдержки из которой приводит The Times. По утверждению Веркайка, двойной агент британской и советской разведок мог сыграть роль в провале десантной операции союзников в сентябре 1944 года в оккупированных Нидерландах, получившей название «Маркет Гарден».