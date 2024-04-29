Автор The Traitor of Arnhem раскрыл тайну шпиона из кембриджской пятерки

Дело Жозефины было изложено в 300-страничном отчете, подготовленном по указанию британских спецслужб в 1970-х годах бывшим офицером разведки Патрисией Маккаллум. Доклад был рассекречен в 2003 году после того, как МИ-5 передала его в Национальный архив. В нем речь идет о том, как Кремер получил данные от Жозефины перед операцией «Маркет Гарден», а также в мельчайших подробностях описывается, как разведки МИ-5 и МИ-6 безуспешно пытались вычислить «крота». Как отметила в отчете Маккаллум, МИ-6 была убеждена, что Жозефина была настоящим агентом, работающим в Лондоне. Однако МИ-5 во главе с Блантом стала отрицать само ее существование и утверждала, что Кремер выдумал ее. Сам немец никогда не встречал ее, а лишь получал от нее сведения и передавал их в Берлин.