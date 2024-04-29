Стало известно расписание трёх водных маршрутов в Омской области

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Первый из них — «Центр — Зеленый берег» — будет ходить по средам, пятница, субботам и воскресеньем. Отправление утром в восемь часов десять минут. Стоимость билета — 76 рублей.
Также с 1 мая в ежедневном режиме заработает маршрут «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы». Отправляться из села Большая Тебендя он будет в шесть тридцать утра. Стоимость билета — 241 рубль.
Кроме того в мае, но чуть позже, начнёт свою работу маршрут «Омск — Большеречье». С 4 мая на нём можно будет уехать из Омска по вторникам и субботам. Отправление — в семь часов пятьдесят минут утра. С 5 мая — из Большеречья по средам и воскресеньям. Отправление — в восемь утра. Стоимость билета — 550 рублей.