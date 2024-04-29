Стало известно расписание трёх водных маршрутов в Омской области

Кроме того в мае, но чуть позже, начнёт свою работу маршрут «Омск — Большеречье». С 4 мая на нём можно будет уехать из Омска по вторникам и субботам. Отправление — в семь часов пятьдесят минут утра. С 5 мая — из Большеречья по средам и воскресеньям. Отправление — в восемь утра. Стоимость билета — 550 рублей.