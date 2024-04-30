Около 400 бывших иностранцев за полгода перестали быть гражданами РФ из-за преступлений

Согласно ч. 1 ст. 24 закона приобретенное гражданство РФ может быть прекращено за совершение преступлений по 64-м статьям Уголовного кодекса, среди них распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы и исполнения ее обязанностей, а также обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, шпионаж, госизмена, разглашение гостайны.