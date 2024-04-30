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Около 400 бывших иностранцев за полгода перестали быть гражданами РФ из-за преступлений

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МВД России прекратило приобретенное российское гражданство 398 бывших иностранных граждан из-за совершенных ими преступлений за первые полгода действия закона, увеличившего число статей Уголовного кодекса, приговоры по которым являются основанием для аннулирования паспорта РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос агентства.

Источник: РИА "Новости"

26 октября в России вступил в силу новый федеральный закон о гражданстве, согласно которому российское гражданство бывших иностранцев, совершивших отдельные преступления либо создающих угрозу национальной безопасности России, подлежит прекращению, а паспорт гражданина РФ — изъятию. При этом для такого решения не имеет значения, когда было совершено преступление или действия, создающие угрозу национальной безопасности.

«С начала реализации федерального закона принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений — в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 федерального закона», — сказал собеседник агентства.

Согласно ч. 1 ст. 24 закона приобретенное гражданство РФ может быть прекращено за совершение преступлений по 64-м статьям Уголовного кодекса, среди них распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы и исполнения ее обязанностей, а также обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, шпионаж, госизмена, разглашение гостайны.

Перечень преступлений также пополнили некоторые статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии. Лишать приобретенного гражданства будут и за участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

В МВД ранее сообщали, что ведомство проводит проверку по установлению всех натурализованных граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении.