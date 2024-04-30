Из Кузбасса с начала года навсегда уехало больше 56 тыс. людей

Как сообщает NGS42, из Сибири с начала года уехали почти 56 тыс. человек. Кузбасс занял второе место среди регионов по эмиграции, по данным Росстата.
Так, из Кузбасса с начала года уехало 6 604 человека, а прибыло 5 887. В прошлом году цифры наблюдался небольшой рост (в область приехало около ста человек).
На первом месте по оттоку населения среди сибирских регионов оказалась Иркутская область, где сократилось население на 730 человек. Второе место занял Кузбасс, а третье — Омская область. Меньше всего (40 человек) уехало из Алтая. В плюс увеличилось население лишь Красноярского края и Новосибирской области.
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