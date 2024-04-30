Из Кузбасса с начала года навсегда уехало больше 56 тыс. людей

На первом месте по оттоку населения среди сибирских регионов оказалась Иркутская область, где сократилось население на 730 человек. Второе место занял Кузбасс, а третье — Омская область. Меньше всего (40 человек) уехало из Алтая. В плюс увеличилось население лишь Красноярского края и Новосибирской области.