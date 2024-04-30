В Москве возведут почти 4 млн кв. м жилья по программе реновации

«По программе комплексного развития территорий инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реализации 77 проектов КРТ общей площадью свыше 1 тыс. га. В рамках 41 проекта из них на участках общей площадью около 515 га построят почти 4 млн кв. м современного жилья для целей программы реновации и других городских нужд», — сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.
Отмечается, что реорганизуемые в рамках 77 проектов КРТ участки бывших промзон и неэффективно используемые территории находятся в 60 районах и поселениях столицы. Больше всего их на севере города — 13, на участках общей площадью 251,9 га. На юго-востоке — 12 (150,16 га), на юго-западе — 11 (55,84 га).
«Всего в ходе реализации 77 проектов комплексного развития территорий планируется построить более 11 млн кв. м жилья, около 2,3 млн кв. м современных промышленных предприятий, а также свыше 6,2 млн кв. м общественно-деловых объектов. В частности, появятся современные школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы, офисные и торговые центры. Будет создано более 196 тыс. рабочих мест», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Реализация этих проектов КРТ позволит обеспечить новыми современными квартирами по программе реновации жителей 35 столичных районов, пояснил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
«По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га», — заключили в пресс-службе.