В Москве возведут почти 4 млн кв. м жилья по программе реновации

«По программе комплексного развития территорий инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реализации 77 проектов КРТ общей площадью свыше 1 тыс. га. В рамках 41 проекта из них на участках общей площадью около 515 га построят почти 4 млн кв. м современного жилья для целей программы реновации и других городских нужд», — сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.