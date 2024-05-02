Блогер из Новосибирска Дава подарил Филиппу Киркорову сумку от Louis Vuitton

В декабре 2023 года Dava отказался поддержать Киркорова, когда тот неудачно посетил скандальную вечеринка Анастасии Ивлеевой. Более того, блогер публично осудил своего бывшего друга. Однако истинные причины их раздора до сих пор остаются нераскрытыми ни одной из сторон.