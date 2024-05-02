Блогер из Новосибирска Дава подарил Филиппу Киркорову сумку от Louis Vuitton

Известный блогер из Новосибирска Dava преподнес Филиппу Киркорову эксклюзивную сумку Louis Vuitton из коллекции весна-лето 2024 на пышном праздновании дня рождения поп-короля. Об этом блогер сообщил в своих социальных сетях. 30 апреля имениннику исполнилось 57 лет.
В честь торжества Киркоров устроил грандиозную вечеринку, собравшую множество знаменитых гостей, среди которых были Ани Лорак, Григорий Лепс, Наташа Королева, Тарзан и Анна Керимова.
Банкетный стол был заставлен изысканными угощениями, а территория загородного дома была украшена светящимися шарами и яркими дельфиньими хвостами у водоема. Гости наслаждались не только обильным угощением, но и ярким салютом в честь дня рождения певца.
Появление блогера Dava на празднике стало неожиданным, учитывая недавний публичный конфликт с поп-королем. Ранее Киркоров намекал на разлад в отношениях, но отказывался раскрывать подробности.
В декабре 2023 года Dava отказался поддержать Киркорова, когда тот неудачно посетил скандальную вечеринка Анастасии Ивлеевой. Более того, блогер публично осудил своего бывшего друга. Однако истинные причины их раздора до сих пор остаются нераскрытыми ни одной из сторон.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в новосибирский музей привезут картины художника Архипа Куинджи.