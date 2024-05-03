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Полицейские и Росгвардейцы провели рейд у мигрантов в Новосибирске

Правоохранители задержали объявленного в международный розыск иностранца.

Источник: ГУ МВД

В Ленинском районе Новосибирска полицейские и сотрудники Росгвардии провели рейд по соблюдению миграционного законодательства в местах проживания мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

У иностранных граждан проверяли документы, разрешающие проживание в РФ. В результате выявлены три случая нарушения административных правил, связанных с въездом иностранцев в страну или пребыванием на ее территории. Нарушители задержаны и помещены в специальное отделение УМВД России в Новосибирске для последующей депортации.

Также был задержан 24-летний гражданин Казахстана, объявленный в международный розыск на родине. В настоящее время рассматривается вопрос его экстрадиции.

Напомним, в конце апреля в Новосибирске полиция проверила мигрантов в Ленинском и Кировском районах.