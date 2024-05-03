Полицейские и Росгвардейцы провели рейд у мигрантов в Новосибирске

У иностранных граждан проверяли документы, разрешающие проживание в РФ. В результате выявлены три случая нарушения административных правил, связанных с въездом иностранцев в страну или пребыванием на ее территории. Нарушители задержаны и помещены в специальное отделение УМВД России в Новосибирске для последующей депортации.