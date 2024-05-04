МЧС предложило увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

Вечером 14 августа 2023 года в Махачкале произошел взрыв. Сначала загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку и здания рядом, в которых располагались кафе и молельная комната, после чего на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной взрыва на АЗС «жадность и алчность», из-за которых нарушаются меры безопасности для извлечения небольшой выгоды.