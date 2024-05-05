Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Ранее в этот день православных христиан поздравил с Пасхой патриарх Кирилл. Он отметил, что на протяжении 20 веков неисчерпаемым источником радости для последователей Господа неизменно остается его победа над смертью и злом и убежденность в том, что благодаря его воскресению каждый верующий имеет надежду на спасение и вечную жизнь.