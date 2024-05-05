На самую высокую гору в мире будут пускать меньше туристов

Вертолеты в этой части Гималаев теперь можно будет использовать только в ходе спасательных операций.
Еще одна новация — организаторам экспедиций придется вести учет всех вещей, которые берут с собой альпинисты. Если же кто-то ставит на вершине оборудование, его оштрафуют.
Поводом для запретов стала петиция, в которой местные жители выражали беспокойство из-за экологии Эвереста.
В прошлом году правительство Непала выдало рекордное количество разрешений на покорение этого горного пика, в итоге на склонах увеличились очереди. Погибли 18 альпинистов, что тоже стало рекордом.
Ранее власти Непала анонсировали, что подключат беспилотные летательные аппараты, чтобы убрать мусор со склонов Эвереста.