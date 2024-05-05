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На самую высокую гору в мире будут пускать меньше туристов

Верховный суд Непала поддержал предложение сократить число выдаваемых туристам пермитов на Эверест. Кроме того, на самую высокую гору в мире запретили вертолетные экскурсии, пишет местное издание My Republica.

Источник: AP 2023

Вертолеты в этой части Гималаев теперь можно будет использовать только в ходе спасательных операций.

Еще одна новация — организаторам экспедиций придется вести учет всех вещей, которые берут с собой альпинисты. Если же кто-то ставит на вершине оборудование, его оштрафуют.

Поводом для запретов стала петиция, в которой местные жители выражали беспокойство из-за экологии Эвереста.

В прошлом году правительство Непала выдало рекордное количество разрешений на покорение этого горного пика, в итоге на склонах увеличились очереди. Погибли 18 альпинистов, что тоже стало рекордом.

Ранее власти Непала анонсировали, что подключат беспилотные летательные аппараты, чтобы убрать мусор со склонов Эвереста.

туризм и отдых