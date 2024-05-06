ФСБ показала заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

«Вскоре после упомянутого выше совещания Хевель сказал мне как-то в разговоре, что он получил от Риббентропа задание доложить Гитлеру одно важное сообщение германской дипломатической миссии в Стокгольме о происходящих там по инициативе англичан тайных переговорах о заключении сепаратного мира между Германией и англо-американцами. Хевель сказал при этом, что уверенность Гитлера в неизбежности конфликта между англосаксами и Россией, которую он высказал на совещании, основывалась именно на этом сообщении», — вспоминал Гюнше.