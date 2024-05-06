— Спасибо нашим друзьям, что они сегодня здесь, вместе с нами. Для некоторых из них это было непросто, — сказал он. — Это был их гражданский подвиг, поскольку в своих странах они подвергались гонениям, информационному мощнейшему давлению, запретом на их творчество. Но они здесь, потому что знают, что нацизм не пройдет. Спасибо, что мы вместе.