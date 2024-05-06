Певец прибыл в регион по приглашению губернатора Дмитрия Азарова и получил в подарок модель самолета «Ил‑2», который выпускали в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны.
В Самаре 5 мая 2024 года прошел гала-концерт международного антифашистского форума деятелей культуры «Гитары в строю», трансляцию которого смогли увидеть 400 тыс. человек. Во время него выступили артисты из Италии, Шотландии, Великобритании, Черногории, Китая, Колумбии, Сербии. В завершении мероприятия на сцену поднялся российский певец SHAMAN.
Музыкант поблагодарил Дмитрия Азарова за приглашение принять участие в международном антифашистском форуме.
— Это действительно масштабное событие и явление, которое говорит о том, что русское творчество неотъемлемо интегрировано во все сферы жизни, культуры всего мира. Из этого можно сделать вывод, что мир без России невозможен, — сказал он.
Глава региона пригласил исполнителя приезжать почаще, добавив, что на самарской земле ему точно рады.
— На мой взгляд, более популярного исполнителя, чем вы, сегодня нет, — сказал Дмитрий Азаров. — Очень важно, что вы показываете пример молодежи на нашем антифашистском форуме. Я вас за это сердечно благодарю. Приезжайте почаще, мы точно вам рады. Артист, который приезжает на такое событие, совершенно точно с искренней и настоящей гражданской позицией.
Очередное выступление певца SHAMAN в Самаре пройдет в начале июня в рамках его гастрольного тура.
Музыкант получил от губернатора подарок — модель самолета «Ил‑2», который выпускали в Куйбышеве — запасной столице страны — в годы Великой Отечественной войны.
— Это совершенно героическая история, история трудового подвига. И самый массовый самолет. Всего в мире выпущено 37 тысяч таких самолетов, из них 28 — на территории Куйбышева. Завод был эвакуирован из Воронежа. И люди делали детали самолетов на станках, но еще не было цехов. Заливали фундамент зимой, работали станки, а цеха строили позже, — рассказал Дмитрий Азаров.
— Потрясающий подарок, который я обязательно сохраню на память о сегодняшнем событии. Через несколько дней мы будем отмечать 79‑ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Но я уверен, что совсем скоро мы будем праздновать еще одну Победу! — сказал SHAMAN.
Антифашистский форум проходил в Самарской области благодаря поддержке губернатора и регионального правительства. Глава региона выразил благодарность гостям и участникам форума — музыкантам, исполнителям, журналистам, общественным деятелям, политобозревателям, которые приехали из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки.
— Спасибо нашим друзьям, что они сегодня здесь, вместе с нами. Для некоторых из них это было непросто, — сказал он. — Это был их гражданский подвиг, поскольку в своих странах они подвергались гонениям, информационному мощнейшему давлению, запретом на их творчество. Но они здесь, потому что знают, что нацизм не пройдет. Спасибо, что мы вместе.
Дмитрий Азаров также выразил уверенность в том, что все больше и больше людей во всем мире понимает, какой идеологии противостоит Россия.
— Не мы начали эту войну, как сказал наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Но мы сделаем все, чтобы ее завершить, чтобы искоренить нацизм, который пророс у самых границ нашей прекрасной Родины, — отметил губернатор.
Среди многочисленных зрителей, перед которыми выступили артисты, были участники СВО, ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, а также представители научных, культурно-просветительских, общественных и молодежных организаций и объединений Самарской области.
— Низкий вам поклон за все, что вы делаете для всех нас, для нашей страны, для всего мира. Именно вы ставите заслон распространению нацизма, именно вы на передовой борьбы с фашизмом, на передовой всего мира. Спасибо вам, дорогие земляки, — сказал глава региона, обращаясь к защитникам Отечества.
Приветственные слова в адрес гостей и участников международного антифашистского форума «Гитары в строю» направили первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко и глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Сергея Кириенко, само название форума отражает ту роль, которая в наше время отвела история культуре и искусству в противостоянии с возрождающимися в разных странах идеями фашизма и нацизма. Сергей Лавров отметил, что этот творческий проект собрал тех, кто отвергает преступные идеи нацизма, и сегодня эти усилия особенно востребованы.
По словам зрителя мероприятия, ветерана боевых действий Алексея, пришедшего на концерт вместе с семьей, событие его очень впечатлило, и он почувствовал особую сплоченность жителей региона в желании помочь фронту и участникам СВО.
Своими впечатлениями от участия в форуме и концерте поделился Алекса Миркович, сербский баянист и композитор, который выступил с музыкальной композицией «Последний бой».
— Я благодарю Дмитрия Игоревича Азарова за приглашение принять участие в этом форуме. Отказаться было просто невозможно, ведь у нас общая история. Я посмотрел прошлогодний фестиваль, и мне кажется, что в этом году все происходит более масштабно и зрителей стало больше, — заметил композитор.
Музыкант Джими МакРэй из Великобритании рассказал, что его концерты пытались отменить из-за его выступлений в России. Он играет российские произведения на своей волынке в Шотландии.
Напомним, международный антифашистский форум деятелей культуры «Гитары в строю» начался 1 мая, и ключевой в культурной программе стала тема консолидации людей в борьбе с неонацизмом.
Первый концерт международного антифашистского форума «Гитары в строю» состоялся 2 мая в Доме культуры села Красный Яр. В этот же день прошел концерт и в Доме культуры села Шигоны. На сцене Самарской и Тольяттинской филармонии в рамках форума выступили итальянский тенор Лука Минелли, известный у себя на родине как «Золотой голос Венеции». В Самаре он побывал впервые. Артист исполнил хиты итальянской эстрады и отметил, что для него большая честь выступать перед российской публикой.
Концерты для участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Самарской области, состоялись 3 мая.
Помимо этого, в регионе прошла научная конференция с участием зарубежных и российских экспертов, а также важная встреча в формате круглого стола на тему «Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения». За ее трансляцией следили более 350 тыс. зрителей, и количество просмотров эфира в записи увеличивается с каждым днем.
В ходе конференции констатировали тот неоспоримый факт, что решающая роль в борьбе с фашизмом принадлежит СССР. И это является ключевым для становления и развития послевоенной Европы. Международная научная конференция и круглый стол стали центральным событием научно-дискуссионной программы форума.
Концертная программа форума продолжилась в селах Челно-Вершины и Большая Глушица 4 мая.
Завершились «Гитары в строю» масштабным гала-концертом в Самаре.