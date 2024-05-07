Навигация «Валдаев» из Самары откроется с 1 июня

Жители Самары интересуются, когда же по Волге начнут плавать «Валдаи». Такой вопрос задали под одним из постов губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ВКонтакте. Автор комментария отметил, что многие хотели на майские отправиться за Волгу, но «Валдаи» все еще не начали навигацию.
На этот вопрос ответили в региональном минтрансе. По информации ведомства, пассажирские перевозки до Винновки и Ширяева (от Поляны Фрунзе) откроют с 1 июня. А вот с Речного вокзала Самары до Ширяева можно будет добраться на «Валдае» уже в конце мая.
Напомним, что с 29 мая в Самаре изменилось расписание движения «омиков» с речвокзала. Также в этом году выросли тарифы на речные перевозки.