Навигация «Валдаев» из Самары откроется с 1 июня

На этот вопрос ответили в региональном минтрансе. По информации ведомства, пассажирские перевозки до Винновки и Ширяева (от Поляны Фрунзе) откроют с 1 июня. А вот с Речного вокзала Самары до Ширяева можно будет добраться на «Валдае» уже в конце мая.