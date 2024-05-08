Лавров назвал День Победы особым праздником

«И как тогда поступали наши отцы и деды, добровольцами уходя на фронт, отдавая свои жизни ради будущего своих детей и внуков, ради будущего страны, так и сегодня мы видим необычайный подъем в нашем народе на эту еще одну священную битву, когда новые властители мира, которые пытаются взять реванш за свои безуспешные многовековые попытки подчинить нашу Родину своим интересам, используя взращенный ими в течение долгих лет откровенно нацистский режим на Украине. Наши солдаты на передовой и те, кто обеспечивают их вооружением и техникой, те, кто обеспечивает правильное восприятие на международной арене нашей справедливой борьбы, безусловно, продолжают дело наших отцов, дедов, прадедов», — подчеркнул Лавров.