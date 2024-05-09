Полиция Берлина не дала «Бессмертному полку» пройти одним строем

Участники мероприятия собрались недалеко от мемориала, поскольку путь от Бранденбургских ворот перегородили, передает агентство. Полицейские пропускали их к месту построения через узкий проход, где людей проверяли на наличие запрещенных символов.

В этом году полиция Берлина запретила демонстрировать на памятных церемониях возле советских мемориалов флаг России, российскую военную форму, символы V, Z и другую символику, связанную с военной операцией на Украине. Военные марши и песни также запрещены. Ограничения не распространяются на ветеранов Второй мировой и дипломатов.