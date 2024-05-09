Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведчики Ленинградского военного округа поздравили всех с Днем Победы

ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Разведчики Ленинградского военного округа поздравили всех с Днем Победы и заверили, что госграница под надежной защитой.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Всех ветеранов поздравляем с этим великим праздником. Мы находимся на рубежах… Впереди враг, сзади наша большая великая страна. Победа будет за нами», — сказал командир группы с позывным «Фрол».

Его сослуживец, оператор БПЛА подчеркнул, что и принимающие участие в зоне спецоперации бойцы, и люди в тыловых районах делают одно общее дело.

«Всех ветеранов, да и всех мужчин неравнодушных, даже тех волонтеров, которые помогают постоянно и всех, всех неравнодушных. С праздником. Мы делаем общее дело и очень приятно, когда кто-то дома ждет, помнит. Также своих близких хотел бы поздравить», — сказал он.

Военнослужащий с позывным «Гама» поблагодарил всех за помощь и заверил, что Россия обязательно победит.

«Хочу поздравить ветеранов всех, кто вообще участвует сейчас в этом во всем. Большое вам спасибо за то, что помогаете нам. Победа будет за нами. Еще раз с праздником 9 мая», — сказал разведчик.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.