Разведчики Ленинградского военного округа поздравили всех с Днем Победы

«Всех ветеранов поздравляем с этим великим праздником. Мы находимся на рубежах… Впереди враг, сзади наша большая великая страна. Победа будет за нами», — сказал командир группы с позывным «Фрол».
Его сослуживец, оператор БПЛА подчеркнул, что и принимающие участие в зоне спецоперации бойцы, и люди в тыловых районах делают одно общее дело.
«Всех ветеранов, да и всех мужчин неравнодушных, даже тех волонтеров, которые помогают постоянно и всех, всех неравнодушных. С праздником. Мы делаем общее дело и очень приятно, когда кто-то дома ждет, помнит. Также своих близких хотел бы поздравить», — сказал он.
Военнослужащий с позывным «Гама» поблагодарил всех за помощь и заверил, что Россия обязательно победит.
«Хочу поздравить ветеранов всех, кто вообще участвует сейчас в этом во всем. Большое вам спасибо за то, что помогаете нам. Победа будет за нами. Еще раз с праздником 9 мая», — сказал разведчик.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.