Ученые предупредили белорусов про два мощных удара солнечной плазмы 10 и 11 мая

Ученые предупредили белорусов и всех жителей Земли про два мощных удара солнечной плазмы, которая была выброшена после вспышек, 10 и 11 мая 2024 года. Подробности озвучил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.
Он уточнил, что к Земле, согласно наблюдениям, был выброшен двойной выброс плазмы крупного размера и исключительно высокоскоростной.
— По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд.
По словам специалистам, приход наиболее плотной части первого выброса придется на конец дня 10 мая. Что касается второго, то он достигнет орбиты Земли к полудню 11 мая. Он добавил, что первые геомагнитные последствия могут начаться, согласно предварительным данным, 10 мая примерно в 12 часов.
— Продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки составит от двух до трех суток. В пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале, — пояснил Богачев.