Ученые предупредили белорусов про два мощных удара солнечной плазмы 10 и 11 мая

По словам специалистам, приход наиболее плотной части первого выброса придется на конец дня 10 мая. Что касается второго, то он достигнет орбиты Земли к полудню 11 мая. Он добавил, что первые геомагнитные последствия могут начаться, согласно предварительным данным, 10 мая примерно в 12 часов.