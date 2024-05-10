Мобильные комплексы МЧС дежурят на дорогах Иркутской области

Иркутская область с недавних пор находится на особом противопожарном режиме, за безопасностью усиленно следят более полутора тысяч человек. Это сотрудники пожарной службы, полиции, добровольческие отряды, старосты сел области и другие. Контролируют ситуацию в том числе и новыми методами, используя средства визуализации для жителей области. Об этом рассказывают в ГУ МЧС России по Иркутской области.