Мобильные комплексы МЧС дежурят на дорогах Иркутской области

Иркутская область с недавних пор находится на особом противопожарном режиме, за безопасностью усиленно следят более полутора тысяч человек. Это сотрудники пожарной службы, полиции, добровольческие отряды, старосты сел области и другие. Контролируют ситуацию в том числе и новыми методами, используя средства визуализации для жителей области. Об этом рассказывают в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— В Приангарье действуют мобильные комплексы, чтобы оповещать местных жителей о действии противопожарного режима. Это пожарные машины с размещенными на них информационными баннерами. Их можно встретить в местах с большой проходимостью, например, такая система дежурит на Байкальском тракте, — рассказывают в МЧС.
Цель работы таких мобильных комплексов — предупредить сибиряков о ситуации с пожарной опасностью, на их базе поддерживается связь с дежурными службами и центрами управления для поддержки при угрозе ЧС.
Напомним, что в Иркутской области