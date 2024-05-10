Аннаполис
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильные комплексы МЧС дежурят на дорогах Иркутской области

Это информационные баннеры на пожарных машинах.

Источник: МЧС РФ

Иркутская область с недавних пор находится на особом противопожарном режиме, за безопасностью усиленно следят более полутора тысяч человек. Это сотрудники пожарной службы, полиции, добровольческие отряды, старосты сел области и другие. Контролируют ситуацию в том числе и новыми методами, используя средства визуализации для жителей области. Об этом рассказывают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— В Приангарье действуют мобильные комплексы, чтобы оповещать местных жителей о действии противопожарного режима. Это пожарные машины с размещенными на них информационными баннерами. Их можно встретить в местах с большой проходимостью, например, такая система дежурит на Байкальском тракте, — рассказывают в МЧС.

Цель работы таких мобильных комплексов — предупредить сибиряков о ситуации с пожарной опасностью, на их базе поддерживается связь с дежурными службами и центрами управления для поддержки при угрозе ЧС.

Напомним, что в Иркутской области 10—11 мая сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

МЧС