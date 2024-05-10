10 и 11 мая Землю накроют сильные магнитные бури.

Как пояснили РИА в Институте космических исследований РАН, за минувшие трое суток Солнце выбросило в сторону Земли четыре крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый объект, который ударит по магнитному полю Земли. Ожидается сильнейший за последние 20 лет шторм — предварительно, 7 баллов по 9-балльной шкале.