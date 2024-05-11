Умер бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак

ТИРАСПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Бывший глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак скончался в возрасте 44 года, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ПМР.
Ястребчак возглавлял МИД ПМР с 28 ноября 2008 года по 17 января 2012 года.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский выразил соболезнования, назвав Ястребчака неравнодушным человеком и патриотом.
«Патриот, человек неравнодушный и обладающий большим объемом знаний, он активно отстаивал интересы Приднестровья на международной арене, укрепляя и развивая приднестровскую государственность. Скорблю вместе с родными и близкими Владимира Валерьевича».
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.