Суд подтвердил охранный статус Военного городка в Новосибирске

Новосибирский областной суд отклонил запрос министерства обороны о снятии охранного статуса с комплекса зданий бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе. Военное ведомство пыталось оспорить решение регионального правительства от 27 июля 2005 года, согласно которому Военному городку присвоили статус объекта культурного наследия, сообщает Atas.Info.
Активисты утверждают, что минобороны стремилось избавиться от ответственности за сохранение и содержание исторических зданий. Они также утверждают, что лишение городка охранного статуса могло бы открыть путь для коммерческой застройки центральной части Новосибирска.
Елена Гавровская, одна из активных защитников исторического облика Новосибирска, сказала, что рада решению суда и надеется на сохранение этого наследия для будущих поколений.
Борьба за сохранение исторического облика Военного городка продолжается. Госинспекция по охране объектов культурного наследия НСО уже подала иски к структурам минобороны, требуя выполнять обязательства по содержанию зданий-памятников.
Военный городок № 17 был построен в начале XX века и использовался военными до начала 2000-х годов. После того, как военные покинули большую часть зданий, городок начал разрушаться. В 2021 году губернатор Андрей Травников и министр обороны Сергей Шойгу провели переговоры о передаче городка в собственность региона, однако ситуация до сих пор не изменилась.
Ранее комбат Панферов попросил Шойгу сохранить военный городок в Новосибирске.