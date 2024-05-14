Суд подтвердил охранный статус Военного городка в Новосибирске

Военный городок № 17 был построен в начале XX века и использовался военными до начала 2000-х годов. После того, как военные покинули большую часть зданий, городок начал разрушаться. В 2021 году губернатор Андрей Травников и министр обороны Сергей Шойгу провели переговоры о передаче городка в собственность региона, однако ситуация до сих пор не изменилась.