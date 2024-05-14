Портовый кран установят на Стрелке в Нижнем Новгороде

На Стрелке в Нижнем Новгороде установят символичный портовый кран. Он станет напоминанием о том, что почти на протяжении века здесь размещался торговый порт, рассказала директор института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина в эфире телекомпании «Волга».
— В ходе исследований и обсуждений очень многие нижегородцы говорили о романтике портовых кранов, которая в силуэте этой территории является знаковым символом. Мы решили, что нужно вернуть хотя бы один кран на Стрелку, — рассказала Дарья Шорина.
Краны стояли на Стрелке множество десятилетий и запомнились не одному поколению нижегородцев. Роман ИГНАТЬЕВ Визитная карточка города.
В качестве арт-объекта выступит портальный кран КПМ 30−35−10,5, который был найден на территории завода «Красное Сормово». Он будет установлен со стороны Волги, недалеко от выставочного пакгауза. Кран полностью разберут, отреставрируют каждый элемент, покрасят, после чего перевезут на Стрелку и соберут заново. Подготовительные работы уже начались, в связи с чем проход по набережной в этом месте будет временно закрыт.
Приставка «портальный» — технический термин, никак не связанный со словом «порт». Она лишь означает, что поворотная часть крана установлена на портал, передвигающийся по рельсам. Такие краны стояли на слиянии Оки и Волги с первой половины 20 века вплоть до 2016 года, пока не ликвидировали речной грузовой порт. Гигантские краны были предназначены для перемещения грузов с судна на грузовики и наоборот. Перестройку ОАО «Нижегородский порт» с трудом, но пережил, а вот 2000-е годы стали для предприятия роковыми — оно обанкротилось. Планов по застройке территории было много — вплоть до жилого комплекса, однако в итоге городские власти все же решили, что прогулочная зона будет здесь уместнее всего.
Стрелка — место, дорогое сердцу каждого нижегородца. Панорама в месте слияния Оки и Волги считается одной из главных визитных карточек Нижнего Новгорода.
— Стрелка — это наша уникальная нижегородская история, — говорит создатель проекта «Городские экспедиции» Ирина Маслова. — Во многих исследованиях по брендингу города на первом месте всегда фигурирует именно Стрелка. Нижний Новгород — это прежде всего город высоких берегов и великих рек.
Сохранили историю
Долгое время территория Стрелки стояла закрытой и заброшенной, пока здесь не развернулось масштабное благоустройство к 800-летию Нижнего Новгорода. В 2021 году здесь появились набережные для прогулок, смотровые площадки, скамейки и беседки, цветники и газоны. Перед храмом был установлен памятник Александру Невскому на коне.
Настоящей жемчужиной этой территории стали пакгаузы — уникальные ажурные металлические конструкции, обнаруженные в 2015 году внутри старых складов на территории порта. Как выяснилось, они являлись часть главного выставочного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. В начале XX века конструкции перенесли в порт, где использовали в качестве основы для строительства складов.
Металлические конструкции избавили от уродливой кирпичной оболочки, провели противоаварийные работы, обработали от коррозии, приблизив цвет пакгаузов к натуральному оттенку темного металла дореволюционных конструкций. Пакгаузы получили статус объекта культурного наследия регионального значения. Сейчас в одном из них функционирует концертный зал, в другом — художественная галерея.
Работа по превращению Стрелки в популярное общественное пространство по концепции, разработанной Институтом развития городской среды Нижегородской области, продолжается. Установка нового арт-объекта на Стрелке станет первым случаем в России, когда кран становится экспозиционным или рекреационным объектом.