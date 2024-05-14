Портовый кран установят на Стрелке в Нижнем Новгороде

Приставка «портальный» — технический термин, никак не связанный со словом «порт». Она лишь означает, что поворотная часть крана установлена на портал, передвигающийся по рельсам. Такие краны стояли на слиянии Оки и Волги с первой половины 20 века вплоть до 2016 года, пока не ликвидировали речной грузовой порт. Гигантские краны были предназначены для перемещения грузов с судна на грузовики и наоборот. Перестройку ОАО «Нижегородский порт» с трудом, но пережил, а вот 2000-е годы стали для предприятия роковыми — оно обанкротилось. Планов по застройке территории было много — вплоть до жилого комплекса, однако в итоге городские власти все же решили, что прогулочная зона будет здесь уместнее всего.