В Приморье свыше 500 детей пострадали от укусов клещей

За последнюю неделю количество жителей Приморья, пострадавших от укусов клещей, увеличилось почти на 500 человек. Согласно данным управления Роспотребнадзора по региону, с начала весеннего сезона в медицинские учреждения обратились 2014 человек, которые столкнулись с этой проблемой, из них 537 — дети, сообщает ИА PrimaMedia.
«Количество пострадавших от кровососущих членистоногих за 2024 год на 13,4% выше уровня среднего многолетнего показателя, и на 4,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — отметила ведущий специалист-эксперт краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Терентьева.
В текущем году c людей были сняты 1395 клещей, из которых в пяти исследованиях был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. Кроме того, в 298 клещах выявили боррелии, в 318 — риккетсии, в 25 — анаплазмы, а в 13 — эрлихии.
Всем пострадавшим была проведена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Места заражения клещами оказались Спасский район, Находка, Арсеньев и лесная зона острова Русский у Владивостока.
Роспотребнадзор рекомендует жителям Приморья тщательно проверять друг друга после прогулок в лесу. Если клещ обнаружен на коже, важно удалить его как можно быстрее.
Напомним, во Владивостоке проведена акарицидная обработка территорий. От клещей избавлили территории в скверах, парках, на кладбищах, а также во дворах школ и детских садов.