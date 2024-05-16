В Приморье свыше 500 детей пострадали от укусов клещей

За последнюю неделю количество жителей Приморья, пострадавших от укусов клещей, увеличилось почти на 500 человек. Согласно данным управления Роспотребнадзора по региону, с начала весеннего сезона в медицинские учреждения обратились 2014 человек, которые столкнулись с этой проблемой, из них 537 — дети, сообщает ИА PrimaMedia.