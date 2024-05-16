В Воронеже 18 мая будет закрыто движение в районе Советской площади

В Воронеже 18 мая закроют движение для транспорта и запретят парковку в районе Советской площади из-за проведения фестиваля «Русское лето». Об этом предупредили граждан в управлении городского хозяйства мэрии.
Парковку запретят с 18:00 пятницы, 17 мая до 21:00 субботы, 18 мая. Нельзя будет оставлять автомобили на участках улиц:
— Театральной (от Карла Маркса до Пятницкого),
— 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури),
— Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы Авиационной),
— Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе).
Движение для машин закроют с 7:00 до 21:00 субботы, 18 мая. Нельзя будет проехать на участках улиц:
— Театральной (от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого),
— 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури),
— Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы 20-летия ВЛКСМ),
— Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе).