Афиша на 18, 19 мая. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Библиотека им. Горького

10.00−17.00 | Выставки:

— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+

— Простые радости | К 125-летию со дня рождения Александра Дейнеки | 16+

— Выставка студенческих работ | 6+

12.00 | Открытие выставки «Модные инновации: история пермских ателье» | 16+