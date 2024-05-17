Афиша на 18, 19 мая. Куда пойти в выходные дни в Перми?

В Перми пройдёт «Ночь музеев». Подробная программа — здесь.
18 мая
Авторский театр «Белая овца»
15.00 | Поющий поросёнок | 6+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Красное | 12+
12.00−19.30 | Очертание времени | 12+
12.00−19.30 | Ловушка для марсианина | 12+
12.00−19.30 | Начало | Выставка Марка Егошина | 12+
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Холст. Масло | Выставки Сергея Швалёва | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Простые радости | К 125-летию со дня рождения Александра Дейнеки | 16+
— Выставка студенческих работ | 6+
12.00 | Открытие выставки «Модные инновации: история пермских ателье» | 16+
Библиотека им. И. С. Тургенева
11.00−19.00 | Библиотека за стеклом: путешествие по сказкам Пушкина | 12+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | Близкое прошлое | Выставка художника Михаила Павлюкевича | 12+
Дворец культуры «Искра»
16.00 | Листая страницы | Отчётный концерт НК «Фантазия» | 0+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
18.00 | Недетское время | Народный эстрадный ансамбль «Капельки» | 0+
Дворец культуры им. А. С. Пушкина
18.00 | Мы помним вас | Литературно-музыкальная программа | 12+
Дом актёра
19.00 | Психо | 18+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Дорога жизни | 12+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Три века истории Перми | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Билет в будущее | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Русская Голгофа | 12+
Камерный театр «Новая драма»
19.00 | Летели качели | 18+
Кинологическая площадка за остановкой ПКиО «Балатово»
13.00−17.00 | Пойдём домой! | Выставка-пристройство приютских собак | 0+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Антихрупкость | 6+
12.00−21.00 | Туту | Тотальная инсталляция Александры Гарт | 16+
Планетарий
10.30 | Космический рейс «Ну, погоди!» | 6+
12.00 | Путешествуя со светом | 6+
15.00 | Этот огромный, огромный мир | 6+
17.30 | В мире солнечного света | 12+
19.00 | Воздушные призраки | 12+
Ресторан «Кама»
20.00 | Группа «Воровайки» | 16+
Ротонда в Горьковском саду
16.00 | Пермь архитектурная | 12+
Скульптура-скамейка «Власть»
19.00 | Искусство в городе | Экскурсия | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Премьера. Агафья Тихоновна | Комедия | 16+
Театр «Данилин»
12.00 | По щучьему велению XXI века | Иллюзионная сказка | 6+
15.00 | Улётное шоу | Иллюзионное шоу клоунов № 2 | 0+
19.00 | Comedy Magic Show Станислава Колегова | 18+
Театр «У Моста»
19.00 | Вий | 12+
Театр кукол
11.00 | Цыплёнок и Утёнок | 0+
13.30 | Лёлишна из третьего подъезда | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Похождения повесы | 16+
Театр юного зрителя
11.00 13.00 | Сказки Смешанного леса | 6+
У главного входа в Пермский цирк
12.00 | Лёлишна из Мотовилихи. Детективная история | Семейная экскурсия | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Хрупкие страницы | 12+
11.00−19.00 | Видеть будущее… | 12+
11.00−17.00 | Шесть: ноль | Выставка произведений Кирилла Зибницкого | 6+
19 мая
Авторский театр «Белая овца»
15.00 | Клочки по закоулочкам | Григорий Остер | 6+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Красное | 12+
12.00−19.30 | Очертание времени | 12+
12.00−19.30 | Ловушка для марсианина | 12+
12.00−19.30 | Начало | Выставка Марка Егошина | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Простые радости | К 125-летию со дня рождения Александра Дейнеки | 16+
— Модные инновации: история пермских ателье | 6+
— Выставка студенческих работ | 6+
Дворец культуры им. А. С. Пушкина
19.00 | Музыкальный вечер. Саксофон | 16+
Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина
17.00 | Walt Disney Presents | Детское танцевальное шоу | 0+
Детская библиотека № 3 им. И. А. Крылова
10.00−18.00 | В некотором царстве, в Пушкинском государстве… | 6+
Дом актёра
12.00 | Филипок | 6+
19.00 | Английский пудинг | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Три века истории Перми | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Билет в будущее | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Русская Голгофа | 12+
Камерный театр «Новая драма»
19.00 | Летели качели | 18+
Культурное пространство «Дом писателя»
14.00 | Путешествие Камушки | Музыкально-интерактивная сказка | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Антихрупкость | 6+
12.00−21.00 | Туту | Тотальная инсталляция Александры Гарт | 16+
ПДНТ «Губерния»
11.00, 14.00 | Немухинские музыканты, или Баллады городка Немухина | По сказкам В. Каверина | 0+
Планетарий
10.30 | Небесные светлячки | 6+
12.00 | Лунные истории звездочёта | 6+
15.00 | Где живёт Земля | 6+
17.30 | Туманности | 12+
Сквер Татищева
12.00 | В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород | 12+
Театр «Век жизни»
13.00 | Маленькая Баба-яга | Музыкальная сказка | 0+
19.30 | Капсула времени | Комедия | 16+
Театр «У Моста»
19.00 | Вий | 12+
Театр кукол
11.00 | Премьера! Цыплёнок и Утёнок | 0+
13.30 | Лёлишна из третьего подъезда | 6+
15.00 | Магия рук | Мастер-класс по пластике рук | 6+
16.00 | Путешествие в закулисье | Экскурсия | 6+
Театр кукол
16.00 | Путешествие в закулисье | Экскурсия | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Похождения повесы | 16+
15.00 | Золотой дуэт | Концерт камерной музыки для дуэта арф | 6+
15.00, 16.15 | Экскурсия по театру | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Тщеславие | Психологическая монодрама | 16+
Театр юного зрителя
12.00 16.00 | Новая история страны Оз | Малая сцене театра | 6+
Театр юного зрителя, у центрального входа
16.00 | Архитектор Александр Турчевич: от имени к стилю | Экскурсия | 12+
Театр-Театр
19.00 | Премьера. Пьяный космонавт | Сцена-Молот | 18+
УДС «Молот»
20.00 | Macan | 16+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Хрупкие страницы | 12+
11.00−19.00 | Видеть будущее… | 12+
Частная филармония «Триумф»
20.00 | Концерт балканской музыки. Группа «Неизвестный композитор» (Россия, Армения) | 12+