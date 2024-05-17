В Москве простились с журналистом Максимом Кононенко

В 2005—2008 годах вел передачу «Реальная политика» на НТВ вместе с Глебом Павловским. В последние годы Кононенко писал для RT, «Газеты.ру», «Ленты.ру» и «РИА Новости», вел рубрику на радио «Вести FM». Кроме того, он вел телеграм-канал и блог в «Живом журнале».