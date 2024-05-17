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В Москве простились с журналистом Максимом Кононенко

В Москве состоялась церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко.

Источник: РИА "Новости"

Видео из храма Живоначальной Троицы в Троицке (входит в административный округ столицы) опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Церемония началась в 12:00 мск.

Журналиста похоронят на кладбище рядом с деревней Губцево на юге Москвы.

Кононенко умер 14 мая, ему было 53 года. Публицисту стало плохо дома, его доставили в больницу с внутренним кровотечением, врачи не смогли его спасти.

Журналист работал музыкальным обозревателем в издании «Газета», шеф-редактором «Буржуазного журнала», главредом портала «Дни.ру».

В 2005—2008 годах вел передачу «Реальная политика» на НТВ вместе с Глебом Павловским. В последние годы Кононенко писал для RT, «Газеты.ру», «Ленты.ру» и «РИА Новости», вел рубрику на радио «Вести FM». Кроме того, он вел телеграм-канал и блог в «Живом журнале».