Случаи гибели президентов в результате авиакатастроф

Биплан Potez 25 потерпел крушение 7 сентября 1940 года в горах Альтос в Парагвае. Самолет ВВС следовал из Асунсьона в Сан-Бернандино. На его борту находились три человека — президент Хосе Феликс Эстигаррибия, его супруга Хулия Миранда Куэто, а также пилот. Никто из них не выжил.