Случаи гибели президентов в результате авиакатастроф

Среди погибших, кроме главы государства — руководитель МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати, имам из города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, а также генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мехди Мусави.
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Биплан Potez 25 потерпел крушение 7 сентября 1940 года в горах Альтос в Парагвае. Самолет ВВС следовал из Асунсьона в Сан-Бернандино. На его борту находились три человека — президент Хосе Феликс Эстигаррибия, его супруга Хулия Миранда Куэто, а также пилот. Никто из них не выжил.
Пассажирский лайнер Douglas C-47 Skytrain упал 17 марта 1957 года в горах Баламбан, расположенных на филиппинском острове Себу. В результате погибли 25 из 26 находившихся на борту человек, в том числе президент Рамон Магсайсая.
Кадры с места крушения вертолета лидера Ирана: тела погибших найдены (видео)>>>.
Самолет de Havilland ВВС Ирака потерпел крушение 13 апреля 1966 года недалеко от аэропорта Басры. На нем летел президент Абдул Салам Ареф, который погиб.
В центральной части Боливии 27 апреля 1969 года из-за столкновения с линией электропередачи разбился вертолет, в котором был президент страны Рене Барриендос Ортуньо.
Самолет Beechcraft SuperKing AirВВС Эквадора 24 мая 1981 года врезался в холм в провинции Лоха на юге Перу. На борту были 12 человек, включая президента страны Хайме Рольдоса Агилеры, его жена и министр обороны.
Легкомоторный самолет De Havilland ВВС Панамы 31 июля 1981 года столкнулся с горой при посадке возле аэродрома Коклесито. Погибли все его пассажиры, в том числе фактический руководитель государства — генерал Омара Торрихос Эррера.
Самолет Ту-134А-319 октября 1986 года потерпел крушение в северо-восточной части ЮАР, на нем летела правительственная делегация Мозамбика, в результате погибли 34 человека, включая главу государства Самору Машела.
Транспортник Hercules ВВС Пакистана 17 августа 1988 года, в котором был президент Мухаммед Зия-уль-Хак, разбился после взлета из аэропорта в Бахавалпуре. Погибли все его пассажиры — всего 31 человек.
Самолет Dassault Falcon был сбит 6 апреля 1994 года возле аэропорта Кигали в Руанде. На его борту были Жювеналь Хабиаримана (президент Руанды) и Сиприен Нтарьямира (президент Бурунди).
26 февраля 2004 года возле города Мостар в Боснии разбился самолет Beechcraft Super King Air, на котором летел президент Македонии Борис Трайковский. Вместе с ним погибли восемь человек.
Пассажирский Ту-154М ВС Польши 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме в Смоленске. В результате погибли польский президент Лех Качиньский, а также члены его делегации — всего 86 человек.