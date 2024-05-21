Бензин может подорожать: запрет на экспорт топлива отменили

Правительство до 30 июня приостановило действие временного запрета на экспорт бензина. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабинета министров.
Отмечается, что запрет сняли для того, чтобы освободить порты и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) от накопившихся объемов топлива и избежать затоваривания. При этом разрешение на экспорт действует временно, до 30 июня. С 1 июля до 31 августа экспорт бензина вновь ограничат.
Правительство ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа для защиты потребителей на внутреннем рынке в период повышенного спроса во время сельскохозяйственных отпусков и планового ремонта НПЗ.
Эксперты предупреждают, что цены на бензин могут увеличиться. Сообщается, что стоимость топлива на бирже уже подросла на 5%, но пока сложно предсказать, как это повлияет на цены на автозаправках, так как на это влияют и другие факторы.
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