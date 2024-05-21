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Бензин может подорожать: запрет на экспорт топлива отменили

Правительство РФ отменило запрет на экспорт бензина.

Источник: KrasnodarMedia.su

Правительство до 30 июня приостановило действие временного запрета на экспорт бензина. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабинета министров.

Отмечается, что запрет сняли для того, чтобы освободить порты и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) от накопившихся объемов топлива и избежать затоваривания. При этом разрешение на экспорт действует временно, до 30 июня. С 1 июля до 31 августа экспорт бензина вновь ограничат.

Правительство ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа для защиты потребителей на внутреннем рынке в период повышенного спроса во время сельскохозяйственных отпусков и планового ремонта НПЗ.

Эксперты предупреждают, что цены на бензин могут увеличиться. Сообщается, что стоимость топлива на бирже уже подросла на 5%, но пока сложно предсказать, как это повлияет на цены на автозаправках, так как на это влияют и другие факторы.

Новые правила остановки и стоянки вносят в ПДД для водителей в 2024 году.

Минтранс меняет некоторые нормы, сообщил автоэксперт Шумский.