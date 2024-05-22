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Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России

Запрет на ношение никабов в России — традиционного женского головного убора, закрывающего лицо, с узкой прорезью для глаз — может способствовать росту конфликтов на религиозной почве. Об этом 21 мая заявил в интервью РБК муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Источник: РИА "Новости"

«Также эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии», — считает Аляутдинов.

Муфтий отметил, что отношения между исламскими странами и Россией стремительно развиваются с каждым годом, а подобные запреты могут ущемить в правах представителей ислама — «любые посягательства на право ношения никаба будут неизбежно расценены в мусульманских странах как недружественные действия и репрессии».

По его словам, подобные действия являются явным проявлением религиозной дискриминации.

Ранее, 21 мая, глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо запретить ношение никаба. Фадеев напомнил, что головной убор запрещен в ряде стран Центральной Азии. По его мнению, одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма.

религии
закон