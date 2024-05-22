Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России

Муфтий отметил, что отношения между исламскими странами и Россией стремительно развиваются с каждым годом, а подобные запреты могут ущемить в правах представителей ислама — «любые посягательства на право ношения никаба будут неизбежно расценены в мусульманских странах как недружественные действия и репрессии».