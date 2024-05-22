Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России

«Также эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии», — считает Аляутдинов.
Муфтий отметил, что отношения между исламскими странами и Россией стремительно развиваются с каждым годом, а подобные запреты могут ущемить в правах представителей ислама — «любые посягательства на право ношения никаба будут неизбежно расценены в мусульманских странах как недружественные действия и репрессии».
По его словам, подобные действия являются явным проявлением религиозной дискриминации.
Ранее, 21 мая, глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил, что в России необходимо запретить ношение никаба. Фадеев напомнил, что головной убор запрещен в ряде стран Центральной Азии. По его мнению, одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма.