Как будут наказывать за нарушения правил выгула опасных собак

Согласно разработанному ЛДПР законопроекту за выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка могут ввести штраф от одной до трех тысяч рублей. Сейчас в увтержденном правительством перечне 12 таких пород — волко-собачьи гибриды, акбаш, бандог, американский бандог, питбуль мастиф, булли кутта, северокавказская собака. В законе содержатся базовые правила содержания питомцев. Протоколы будет составлять полиция.
При этом в Кодексе об административных правонарушениях нет наказаний за несоблюдение правил выгула собак. Такие штрафы есть лишь в нескольких регионах. Данные Роспотребнадзора подкрепляют многочисленные примеры нападения агрессивных домашних собак на людей и других животных на улице. Например, в 2023 году от нападения животных пострадали 238 тысяч человек.
Ранее Госдума отклонила законопроект о введении в Кодексе РФ об административных правонарушениях отдельной статьи об ответственности за выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка.