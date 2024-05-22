Как будут наказывать за нарушения правил выгула опасных собак

При этом в Кодексе об административных правонарушениях нет наказаний за несоблюдение правил выгула собак. Такие штрафы есть лишь в нескольких регионах. Данные Роспотребнадзора подкрепляют многочисленные примеры нападения агрессивных домашних собак на людей и других животных на улице. Например, в 2023 году от нападения животных пострадали 238 тысяч человек.