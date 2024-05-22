Правила и расписание сдачи ЕГЭ в 2024 году: что нужно знать

Расписание ЕГЭ
Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утверждают расписание ЕГЭ и правила его проведения. Приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора в этом году график проведения итоговой аттестации установлен от 12 апреля 2024 г. № 244/803 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 декабря 2023 г. № 953/2116, № 954/2117 и № 955/2118»). В 2024 году выпускникам дается возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. Это повлияло на расписание ЕГЭ, который сдается в основный период.
Досрочный период
Для выпускников досрочный период начался в марте и закончился в апреле:
|Дата
|ЕГЭ
|22 марта (пт)
|география, литература
|26 марта (вт)
|русский язык
|29 марта (пт)
|математика базового уровня,математика профильного уровня
|2 апреля (вт)
|биология, иностранные языки (письменная часть), физика
|5 апреля (пт)
|иностранные языки (устная часть)
|9 апреля (вт)
|информатика, обществознание
|12 апреля (пт)
|история, химия
Основные даты сдачи ЕГЭ в 2024 году
|23 мая (чт)
|география, литература, химия
|28 мая (вт)
|русский язык
|31 мая (пт)
|математика базового уровня,математика профильного уровня
|4 июня (вт)
|обществознание
|7 июня (пт)
|информатика
|8 июня (сб)
|информатика
|10 июня (пн)
|история, физика
|13 июня (чт)
|биология, иностранные языки (письменная часть)
|17 июня (пн)
|иностранные языки (устная часть)
|18 июня (вт)
|иностранные языки (устная часть)
Пересдачи
В 2024 году будущие студенты могут пересдать один из предметов по выбору в июле (до конца приемной кампании в ВУЗах): по русскому языку, обществознанию, физике, химии и информатике, письменной части экзамена по иностранным языкам пересдачи пройдут 4 июля, а по истории, литературе, математике (базовый и профильный уровни), биологии, географии и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля.
Дополнительный период
В этом году дополнительный период назначен на:
|4 сентября (ср)
|русский язык
|9 сентября (пн)
|математика базового уровня
Резервные дни
Резервные дни предназначены для школьников, которые не смогли сдать экзамен в основной период по уважительным причинам. В расчет берется и совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ.
Резервные дни досрочного периода:
|15 апреля (пн)
|резерв: русский язык
|18 апреля (чт)
|резерв: математика базового уровня,математика профильного уровня
|19 апреля (пт)
|резерв: биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика
|22 апреля (пн)
|резерв: география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия
Резервные дни основного периода:
|20 июня (чт)1 июля (пн)резерв: по всем учебным предметам
|резерв: русский язык
|21 июня (пт)
|резерв: география, литература, физика
|24 июня (пн)
|резерв: математика базового уровня,математика профильного уровня
|25 июня (вт)
|резерв: информатика, обществознание, химия
|26 июня (ср)
|резерв: иностранные языки (устная часть), история
|27 июня (чт)
|резерв: биология, иностранные языки (письменная часть)
|1 июля (пн)
|резерв: по всем учебным предметам
Резервные дни дополнительного периода:
|23 сентября (пн)
|резерв: математика базового уровня, русский язык
Продолжительность ЕГЭ
Рособрнадзором устанавливается и длительность сдачи каждой дисциплины. Единый государственный экзамен по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени. Для сдачи математики профильного уровня, физики, информатики и ИКТ, литературы, истории и биологии для выпускников выделили по 3 часа 55 минут. На ЕГЭ по иностранному языку (без раздела «Говорение») — 3 часа 10 минут. По 3 часа 30 минут отвели на: русский язык, химию, историю и обществознание. Математику базового уровня, географию и китайский язык школьники будут сдавать 3 часа. На устную часть английского, французского, немецкого, испанского — по 17 минут. На китайский язык — 14 минут.
График публикации результатов ЕГЭ
Результаты экзамена досрочного периода уже известны:
|Досрочный период
|Дата
|Литература
|03.04.2024
|География
|Русский язык
|09.04.2024
|Математика — профильный и базовый уровни
|10.04.2024
|Физика, биология, иностранные языки (письменная часть)
|16.04.2024
|Иностранные языки (устная часть)
|17.04.2024
|Информатика, обществознание
|22.04.2024
|История, химия
|24.04.2024
|Резервный период досрочного периода
|Дата
|Русский язык, математика — профильный и базовый уровни
|26.04.2024
|Физика, литература, обществознание, биология, иностранные языки (письменная часть)
|02.05.2024
|Информатика, история, химия, география, иностранные языки (устная часть)
|02.05.2024
Результаты Единого государственного экзамена основного этапа должны опубликоваться не позднее:
|Экзамен
|Этап экзамена
|Дата экзамена
|Утверждение результатов ГИА-11 ГЭК
|Официальный день объявления результатов
|География, литература, химия
|Основной
|23 мая
|5 июня
|6 июня
|Русский язык
|Основной
|28 мая
|13 июня
|14 июня
|Математика (базовый уровень)
|Основной
|31 мая
|13 июня
|14 июня
|Математика (профильный уровень)
|Основной
|31 мая
|14 июня
|17 июня
|Обществознание, физика
|Основной
|4 июня
|19 июня
|20 июня
|Информатика
|Основной
|7 июня
|19 июня
|20 июня
|Иностранные языки (устно)
|Основной
|7 июня
|25 июня
|26 июня
|Информатика
|Основной
|7 июня
|19 июня
|20 июня
|Иностранные языки (устно)
|Основной
|7 июня
|25 июня
|26 июня
|Информатика
|Основной
|8 июня
|20 июня
|21 июня
|Иностранные языки (устно)
|Основной
|8 июня
|25 июня
|26 июня
|История, биология, иностранные языки (письменно)
|Основной
|11 июня
|25 июня
|26 июня
|География, литература, физика, обществознание
|Резервный
|13 июня
|25 июня
|26 июня
|Русский язык
|Резервный
|17 июня
|28 июня
|1 июля
|История, иностранные языки (устно), химия
|Резервный
|18 июня
|29 июня
|1 июля
|Иностранные языки (письменно), биология, информатика
|Резервный
|19 июня
|29 июня
|1 июля
|Математика (базовый уровень), математика (профильный уровень)
|Резервный
|20 июня
|29 июня
|1 июля
|Все учебные предметы
|Резервный
|21 июня
|1 июля
|1 июля
|Информатика, обществознание, русский язык, физика, химия
|Дополнительный
|4 июля
|13 июля
|15 июля
|Иностранные языки (письменно)
|Дополнительный
|4 июля
|16 июля
|17 июля