Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила и расписание сдачи ЕГЭ в 2024 году: что нужно знать

Когда ученики 11-х классов будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору в 2024 году, даты пересдачи русского и математики, новые правила о пересдаче экзаменов, официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ, главное из материала РИА Новостей.

Источник: РИА "Новости"

Расписание ЕГЭ

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утверждают расписание ЕГЭ и правила его проведения. Приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора в этом году график проведения итоговой аттестации установлен от 12 апреля 2024 г. № 244/803 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 декабря 2023 г. № 953/2116, № 954/2117 и № 955/2118»). В 2024 году выпускникам дается возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. Это повлияло на расписание ЕГЭ, который сдается в основный период.

Досрочный период

Для выпускников досрочный период начался в марте и закончился в апреле:

ДатаЕГЭ
22 марта (пт)география, литература
26 марта (вт)
русский язык
29 марта (пт)
математика базового уровня,математика профильного уровня
2 апреля (вт)
биология, иностранные языки (письменная часть), физика
5 апреля (пт)
иностранные языки (устная часть)
9 апреля (вт)
информатика, обществознание
12 апреля (пт)
история, химия

Основные даты сдачи ЕГЭ в 2024 году

23 мая (чт) география, литература, химия
28 мая (вт)русский язык
31 мая (пт)математика базового уровня,математика профильного уровня
4 июня (вт)обществознание
7 июня (пт)информатика
8 июня (сб)информатика
10 июня (пн)
история, физика
13 июня (чт)
биология, иностранные языки (письменная часть)
17 июня (пн)
иностранные языки (устная часть)
18 июня (вт)
иностранные языки (устная часть)

Пересдачи

В 2024 году будущие студенты могут пересдать один из предметов по выбору в июле (до конца приемной кампании в ВУЗах): по русскому языку, обществознанию, физике, химии и информатике, письменной части экзамена по иностранным языкам пересдачи пройдут 4 июля, а по истории, литературе, математике (базовый и профильный уровни), биологии, географии и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля.

Дополнительный период

В этом году дополнительный период назначен на:

4 сентября (ср)русский язык
9 сентября (пн)
математика базового уровня

Резервные дни

Резервные дни предназначены для школьников, которые не смогли сдать экзамен в основной период по уважительным причинам. В расчет берется и совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ.

Резервные дни досрочного периода:

15 апреля (пн)резерв: русский язык
18 апреля (чт)резерв: математика базового уровня,математика профильного уровня
19 апреля (пт)резерв: биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика
22 апреля (пн)
резерв: география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия

Резервные дни основного периода:

20 июня (чт)1 июля (пн)резерв: по всем учебным предметамрезерв: русский язык
21 июня (пт)резерв: география, литература, физика
24 июня (пн)резерв: математика базового уровня,математика профильного уровня
25 июня (вт)резерв: информатика, обществознание, химия
26 июня (ср)резерв: иностранные языки (устная часть), история
27 июня (чт)резерв: биология, иностранные языки (письменная часть)
1 июля (пн)
резерв: по всем учебным предметам

Резервные дни дополнительного периода:

23 сентября (пн)резерв: математика базового уровня, русский язык


Продолжительность ЕГЭ

Рособрнадзором устанавливается и длительность сдачи каждой дисциплины. Единый государственный экзамен по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени. Для сдачи математики профильного уровня, физики, информатики и ИКТ, литературы, истории и биологии для выпускников выделили по 3 часа 55 минут. На ЕГЭ по иностранному языку (без раздела «Говорение») — 3 часа 10 минут. По 3 часа 30 минут отвели на: русский язык, химию, историю и обществознание. Математику базового уровня, географию и китайский язык школьники будут сдавать 3 часа. На устную часть английского, французского, немецкого, испанского — по 17 минут. На китайский язык — 14 минут.

График публикации результатов ЕГЭ

Результаты экзамена досрочного периода уже известны:

Досрочный периодДата
Литература03.04.2024
География
Русский язык09.04.2024
Математика — профильный и базовый уровни10.04.2024
Физика, биология, иностранные языки (письменная часть)16.04.2024
Иностранные языки (устная часть)17.04.2024
Информатика, обществознание22.04.2024
История, химия24.04.2024
Резервный период досрочного периодаДата
Русский язык, математика — профильный и базовый уровни
26.04.2024
Физика, литература, обществознание, биология, иностранные языки (письменная часть)
02.05.2024
Информатика, история, химия, география, иностранные языки (устная часть)
02.05.2024

Результаты Единого государственного экзамена основного этапа должны опубликоваться не позднее:

ЭкзаменЭтап экзаменаДата экзаменаУтверждение результатов ГИА-11 ГЭКОфициальный день объявления результатов
География, литература, химияОсновной23 мая5 июня6 июня
Русский языкОсновной28 мая13 июня14 июня
Математика (базовый уровень)Основной31 мая13 июня14 июня
Математика (профильный уровень)Основной31 мая14 июня17 июня
Обществознание, физикаОсновной4 июня19 июня20 июня
ИнформатикаОсновной7 июня19 июня20 июня
Иностранные языки (устно)Основной7 июня25 июня26 июня
ИнформатикаОсновной7 июня19 июня20 июня
Иностранные языки (устно)Основной7 июня25 июня26 июня
ИнформатикаОсновной8 июня20 июня21 июня
Иностранные языки (устно)Основной8 июня25 июня26 июня
История, биология, иностранные языки (письменно)Основной11 июня25 июня26 июня
География, литература, физика, обществознаниеРезервный13 июня25 июня26 июня
Русский языкРезервный17 июня28 июня1 июля
История, иностранные языки (устно), химияРезервный18 июня29 июня1 июля
Иностранные языки (письменно), биология, информатика
Резервный
19 июня
29 июня
1 июля
Математика (базовый уровень), математика (профильный уровень)
Резервный
20 июня
29 июня
1 июля
Все учебные предметы
Резервный
21 июня
1 июля
1 июля
Информатика, обществознание, русский язык, физика, химия
Дополнительный
4 июля
13 июля
15 июля
Иностранные языки (письменно)
Дополнительный
4 июля
16 июля
17 июля
образование