В МЧС сообщили, куда эвакуируют жителей села Талдыколь Атырауской области

— На сегодня в связи с размывом подъездной дороги к селу Талдыколь жители переселены в безопасную зону. Эвакуированные жители будут размещены в общежитии Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова в Атырау. Кроме того, с минувших суток около 100 жителей уехали к родственникам. Продолжается эвакуация жителей села, — говорится в сообщении.