В МЧС сообщили, куда эвакуируют жителей села Талдыколь Атырауской области

— На сегодня в связи с размывом подъездной дороги к селу Талдыколь жители переселены в безопасную зону. Эвакуированные жители будут размещены в общежитии Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова в Атырау. Кроме того, с минувших суток около 100 жителей уехали к родственникам. Продолжается эвакуация жителей села, — говорится в сообщении.
По состоянию на 13:30, в эвакопункте села Талдыколь зарегистрированы 45 человек, из них 14 детей. На данный момент 18 человек были доставлены в пункты временного размещения в город Атырау. Еще 57 местных жителей разошлись по родственникам.
Сотрудниками МЧС осуществлена перевозка более сотни сельчан на лодках и другом автотранспорте.
Ранее сообщалось о закрытии трассы Атырау — Индер при въезде в город Атырау.
Из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок в Атырауской области.