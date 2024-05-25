Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня

Весной 2023 года японский Минздрав сообщил, что в 2022 году в стране родилось наименьшее число детей. Количество новорожденных сократилось до 799 728, что на 5,1% меньше показателей 2021 года. Число рожденных в 2022 году детей является самым низким с начала ведения учета в 1899 году. При этом в 2022 году количество смертей в Японии выросло на 8,9%, до 1,58 млн человек.