Инструктор рассказал о вреде игры в страйкбол и компьютерные игры

«Опыт компьютерных игр помогает только с коптером, если ранее увлекался авиасимуляторами. Выполнять боевую задачу в реальности ни страйкбол, ни игры не помогают. Скажу больше, они, наоборот, вредят», — заявил «Пиночет».
По его словам, у человека, который играет в страйкбол, пейнтбол или компьютерные игры, формируется ложное понимание о ранении — он перестает «бояться пули».
«Когда приходят страйкболисты, их видно. Можно понять даже по их манере заходить в укрытие, в помещение. Человек, который никогда не играл в страйкбол, он очень аккуратен, а страйкболист — залетает сразу», — добавил «Пиночет».
При этом он отметил, что от страйкбола или пейнтбола есть один плюс — это повышение физической подготовки и выносливости.