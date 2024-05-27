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Инструктор рассказал о вреде игры в страйкбол и компьютерные игры

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Опыт игры в страйкбол или компьютерные игры вредит при подготовке к боевым действиям, у людей формируется ложное представление о ране, они перестают бояться пули, рассказал в интервью РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет».

Источник: AP 2023

«Опыт компьютерных игр помогает только с коптером, если ранее увлекался авиасимуляторами. Выполнять боевую задачу в реальности ни страйкбол, ни игры не помогают. Скажу больше, они, наоборот, вредят», — заявил «Пиночет».

По его словам, у человека, который играет в страйкбол, пейнтбол или компьютерные игры, формируется ложное понимание о ранении — он перестает «бояться пули».

«Когда приходят страйкболисты, их видно. Можно понять даже по их манере заходить в укрытие, в помещение. Человек, который никогда не играл в страйкбол, он очень аккуратен, а страйкболист — залетает сразу», — добавил «Пиночет».

При этом он отметил, что от страйкбола или пейнтбола есть один плюс — это повышение физической подготовки и выносливости.