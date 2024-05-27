Участок улицы Карпинского в Перми перекрыли для реконструкции до 2025 года

Участок улицы Карпинского в Перми перекрыт на время реконструкции до 2025 года, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru.
Речь идёт о работах по расширению улицы до шести полос, которые начались 25 мая 2024 года. На это время на участок от шоссе Космонавтов до улицы Стахановской будет закрыт для движения общественного и личного транспорта, а также движения пешеходов. Трамвайный маршрут № 11 перестал функционировать на время ремонта.
На данный момент участок перекрыт ограничителями, которые оснащены знаками, запрещающими проезд и проход. По данным корреспондента сайта perm.aif.ru, несмотря на ограничение, пешеходы продолжают передвигаться по перекрытому участку. Жители Перми идут по тротуарам в сторону шоссе Космонавтов с момента действия запрета.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о схемах объезда перекрытого участка над Транссибирской магистралью, которые опубликовало Министерство транспорта Пермского края. Согласно схемам транспорт будет передвигаться по улицам Стахановской, Чкалова и шоссе Космонавтов.
Напомним, на время реконструкции автобусы четырёх маршрутов, которые ранее проходили по перекрытому участку, будут передвигаться в объезд. Сайт perm.aif.ru рассказывал о том, как именно будет распределено движение общественного транспорта на время ремонта.