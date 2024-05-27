Участок улицы Карпинского в Перми перекрыли для реконструкции до 2025 года

Речь идёт о работах по расширению улицы до шести полос, которые начались 25 мая 2024 года. На это время на участок от шоссе Космонавтов до улицы Стахановской будет закрыт для движения общественного и личного транспорта, а также движения пешеходов. Трамвайный маршрут № 11 перестал функционировать на время ремонта.