Михаил Котюков встретился с дочерью почетного жителя Норильска Владимира Долгих

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Наталья Владимировна приехала в Красноярский край вместе с делегацией Московского городского совета ветеранов и представителей комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Визит был приурочен к 100-летию со дня рождения ее отца — инженера и директор Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина с 1958 по 1969 год, участника Великой Отечественной войны, доктора технических наук и профессора.
Для столичных гостей организовали насыщенную культурную программу. В Норильске состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о Владимире Долгих, а в Красноярске, Дивногорске и Овсянке представители делегации посетили музеи, познакомились с местными творческими коллективами, региональными ветеранскими и молодежными организациями. Губернатор края Михаил Котюков тепло приветствовал почетную делегацию.
«Благодарю правительство Москвы за организацию патриотической акции “Дорогами Победы”, которая помогает сохранять память о героях нашей страны. Владимир Иванович Долгих, безусловно, один из них. Наш край многим ему обязан. Он автор знаменитого “норильского чуда” — под руководством Долгих горно-металлургический комбинат пережил второе рождение, сам город расцвёл. И позже, уже работая в Москве, Владимир Иванович не терял связи с краем, участвовал в его жизни, помогал с реализацией больших и малых начинаний. Наследие Владимира Ивановича Долгих нам очень дорого. Важно, что его дело продолжают новые поколения», — отметил Михаил Котюков.
Добавим, визит делегации Московского городского совета ветеранов и представителей комитета общественных связей и молодежной политики Москвы в Красноярский край состоялся в рамках общественно-патриотической акции «Дорогами Победы». Цель акции — сохранение и увековечивание памяти героев и тружеников тыла Великой Отечественной войны.
Маршрут делегаций ежегодно прокладывается по российским регионам, которые внесли огромный вклад в общее дело Великой Победы.