Михаил Котюков встретился с дочерью почетного жителя Норильска Владимира Долгих

«Благодарю правительство Москвы за организацию патриотической акции “Дорогами Победы”, которая помогает сохранять память о героях нашей страны. Владимир Иванович Долгих, безусловно, один из них. Наш край многим ему обязан. Он автор знаменитого “норильского чуда” — под руководством Долгих горно-металлургический комбинат пережил второе рождение, сам город расцвёл. И позже, уже работая в Москве, Владимир Иванович не терял связи с краем, участвовал в его жизни, помогал с реализацией больших и малых начинаний. Наследие Владимира Ивановича Долгих нам очень дорого. Важно, что его дело продолжают новые поколения», — отметил Михаил Котюков.