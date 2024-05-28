День пограничника: начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло рассказал о буднях погранслужбы и «набеге» турков на Польшу

Аркадий Владимирович родился в семье офицера-пограничника в Туркмении. Детство провёл на пограничной заставе в Средней Азии. С будущей профессией определился в юном возрасте, свою роль сыграл отец и близкие. После школы отправился в Подмосковье, где поступил Голицинское пограничное училище. Далее — пятилетняя служба на Карпатском участке Советско-Польской границы на Западной Украине. С 1986 по 1988 годы служил пограничником в Афганистане, где получил орден Красной звезды и медаль «За боевые заслуги».