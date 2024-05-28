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В ближайшие 2 дня на Кубани действует штормовое предупреждение

Погода восстановится только к 30 мая.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 73% 753 мм рт. ст. +20°

В течение двух суток, 28 и 29 мая на Кубани пройдут дожди с грозой и градом. Порывы ветра достигнут до 20 метров в секунду.

По данным синоптиков, в ряде муниципалитетов, в том числе в Геленджике, Отрадненском и Апшеронском районах, ожидаются подъемы уровней воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Завтра в отдельных районах ожидается сильный ливень (относящийся к категории опасного явления). В этот же день от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.