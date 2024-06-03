Что будет, если есть орехи каждый день

Одним из самых серьезных рисков, связанных с орехами, являются аллергии. Ореховые аллергии могут быть очень серьезными и даже опасными для жизни. Если у вас или у вашего ребенка есть аллергия на орехи, избегайте их употребления и проконсультируйтесь с врачом.