Шквалистый ветер, дожди и град обрушатся на Омскую область завтра днем

При возникновении ЧС и аварий следует сообщать о них в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01 (101), 8 (3812) 25−83−26 , 8 (3812) 44−91−00 . Обращения в круглосуточном режиме также принимает Единая дежурно-диспетчерская служба города. Телефон ЕДДС — 78−78−78.