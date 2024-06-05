Шквалистый ветер, дожди и град обрушатся на Омскую область завтра днем

Завтра днем Омскую область накроют кратковременные дожди, грозы и град. О надвигающейся непогоде предупредили синоптики.
По информации синоптиков, днем 6 июня местами по Омской области ожидаются кратковременные дожди с грозой, ливни, град. В отдельных районах возможно усиление ветра до 15−20 м/с.
МЧС рекомендует при сильном ветре обходить опасные местам и избегать нахождение вблизи ветхих деревьев, линий электропередачи, вывесок и транспарантов. Если непогода застала на улице, следует укрыться в помещении, подземном переходе или подъезде.
В ведомстве отмечают, что при передах напряжения в электросети квартиры, рекомендуют немедленно обесточить все электроприборы.
При возникновении ЧС и аварий следует сообщать о них в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01 (101),