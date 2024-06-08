«И током било, и горели». Откровения экспертов о проблемах трамваев в России

«Последние два года в стране происходит транспортная реформа. Мы обязаны заключать контракты, муниципальные или государственные. Город выделяет определённую сумму, которая обычно составляет меньше половины от стоимости, рассчитанной по специальной формуле Минтранса. Я не знаю городов, где власти оплачивают контракт на 100%. Но трамвай получается дорогим до момента, пока мы не начинаем предоставлять ему преимущества. Если он собирает всех пассажиров и представляет из себя магистральный транспорт (к одному вагону ведь можно присоединить ещё несколько), он способен заменить метро или стать им», — считает Денис Новохацкий.