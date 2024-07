Пропусти даму: самые громкие рок-дебюты в истории музыки среди женщин

Не успели The Last Dinner Party выпустить дебютный альбом (Prelude To Ecstasy вышел 2 февраля), как на них уже посыпались трофеи, награды и восхищенные комментарии. Rolling Stone назвали девчонок «Восходящими звездами», а BBC посчитали, что именно их музыка определит звучание 2024 года. Еще одной наградой для группы стала поддержка Джеймса Форда — продюсера Arctic Monkeys. Он согласился помочь The Last Dinner Party с дебютной пластинкой — по сути, заметил начинающие таланты, признал их и благословил.