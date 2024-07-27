Пропусти даму: самые громкие рок-дебюты в истории музыки среди женщин

Путь Беатрис начался в 2017-м с мягких, нежных треков, сделать которые можно было, не выходя из дома. Она была одной из артисток, исполнявших так называемый бедрум-поп, и привлекала внимание наравне с Билли Айлиш. Фундамент для успеха Беа был заложен в 2020-м, когда канадский рэпер Powfu позаимствовал ее трек Coffee и использовал его в своей песне. Это помогло привлечь внимание к начинающей артистке и быстро обеспечило ей и преданную фан-базу, и первый значимый успех. Поэтому и к ее дебютному лонгплею, вестимо, внимание было повышенное.