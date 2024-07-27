Пропусти даму: самые громкие рок-дебюты в истории музыки среди женщин

По сей день находятся люди, уверенные, что девушке тяжело пробиться в брутальный мир рок-музыки. Хотя сейчас это гораздо проще, чем было раньше. И тем не менее находится немало артисток, которым это удавалось и тогда. Сегодня рассказываем как раз о таких героинях.
Garbage — Garbage (1995)
Этим человеком стал Бутч Виг — продюсер того самого Nevermind с карапузом на обложке. Еще до появления на свет Garbage артисту удалось поработать с Sonic Youth, Smashing Pumpkins и много кем еще. Именно Бутч пригласил к сотрудничеству еще двух музыкантов — Стива Маркера и Дюка Эриксона. Этому трио в голову пришла гениальная идея — пригласить на вокал женщину.
Молодая, но уже самобытная Ширли Мэнсон к тому моменту успела побывать вокалисткой в одинаково малоуспешных группах Goodbye Mr. Mackenzie и Angelfish. Ее первое прослушивание в Garbage прошло не совсем удачно, но артистка настояла на второй попытке и все же смогла произвести нужное впечатление.
Пока Ширли работала над лирикой, Виг экспериментировал с разными стилями и искал новое звучание. Рассылая демо по студиям звукозаписи, музыкант не упоминал своего участия, поэтому никто не знал, что в молодом коллективе играет человек, приложивший руку к чему-то легендарному. Несмотря на это, пластинка вышла 15 августа 1995-го и дебютировала на 12-й строчке альбомного чарта Великобритании. Конечно, в этом есть заслуга Вига и его навыков, но привлек бы релиз столько внимания, если бы на вокале был очередной мужчина?
Avril Lavigne — Let Go (2002)
Аврил Лавин было всего 16, когда представители лейбла Arista предложили ей полноценный профессиональный контракт. Неформальная девчонка, поклонница скейтборда и рок-музыки на тот момент даже не окончила школу, поэтому от образования пришлось отказаться. О каком аттестате может идти речь, если у нее неожиданно появилась возможность исполнить свою мечту?
Любопытно, но сама Аврил не оценила идею лейбла выпустить Complicated в качестве дебютного сингла: гораздо больше ей нравился трек Losing Grip. Тем не менее это был тот случай, когда продюсеры и маркетологи оказались правы: песня даже принесла Аврил первые две номинации на «Грэмми». Let Go увидел свет 4 июня 2002 года и довольно быстро сделал из Аврил звезду. Сегодня это самая коммерчески успешная пластинка, когда-либо выпущенная канадским артистом.
Значимости дебютному альбому Аврил придает и то, что ее последующие работы были совсем другими. Многим поклонникам казалось, что перемены артистки настолько противоестественны, что это вовсе не она. Появилась теория заговора, что настоящая Аврил давно умерла, но лейбл быстро подыскал ее двойника, чтобы не терять денег.
Как бы то ни было, но после триумфа Let Go артистка продолжила выпускать по-настоящему крутые альбомы, быстро ставшие классикой. Ее третью пластинку The Best Damn Thing, вышедшую в тот самый 2007-й, Звук Медиа поместил в «Топ-10 поп-панк-альбомов, определивших дальнейшее развитие жанра».
Evanescence — Fallen (2003)
Дебютная пластинка Evanescence занимает особое место в сердце каждого неформала, выросшего в нулевые.
Основатели группы Бен Муди и Эми Ли стремились создать звучание, состоящее из неоднородных элементов. Как если бы кто-то спросил: «Как вообще можно сочетать симфонический оркестр и метал?» — и они задались целью показать как. Любопытно, что между двумя музыкантами было множество творческих разногласий, из-за чего временами они даже избегали совместной работы. Выражаясь совсем просто, Муди стремился к более коммерческому, доступному звучанию, Эми же надеялась на более изысканный звук. Именно на стыке двух перипетий родился альбом.
Опять-таки сложно сказать, чей гений сильнее повлиял на величие пластинки: была ли это коммерческая жилка Муди или музыкальный талант Эми? Скорее первое, потому что солистка шла на множество компромиссов, например она с большой неохотой согласилась на рэп-куплет в треке Bring Me To Life. Но, в конце концов, именно она осталась лицом Evanescence — и именно она изображена на обложке лонгплея.
Fallen получил пять номинаций на «Грэмми», в том числе самую главную — «Альбом года». Эта награда в конечном счете ушла OutKast, Evanescence же получили статуэтки в категориях «Лучшее хард-рок-выступление» и «Лучший новый артист». Невзирая на то что добился чего хотел, Муди все же покинул группу из-за разногласий с солисткой, и Evanescence уверенно продолжили свой путь без него.
Наследие Fallen столь велико, что Бен недавно начал выпускать собственные версии треков из альбома. Эти своеобразные каверы весьма отличаются от оригиналов, поэтому поклонники реагируют по-разному.
HAIM — Days Are Gone (2013)
Некоторым группам нужны десятки лет, чтобы выстроить семейные отношения. Есть однако и те, кто с ними рождается, и HAIM — как раз одна из таких групп. В нее входят три сестры: Алана, Эсте и Даниель. Родители девочек тоже незримо присутствуют в каждом их треке, ведь именно их стоит благодарить за то, что сестрам привили отличный вкус к музыке.
Любопытно, что путь каждой в HAIM был собственный. Эсте отучилась в университете и получила диплом по музыкальной этнографии. Даниэль играла на барабанах в местной группе и успела, помимо прочих, погастролировать с Джулианом Касабланкасом из The Strokes и CeLo Green. Главным достижением Аланы был школьный диплом, но когда сестры решили всерьез сделать из себя рок-группу, она довольно шустро бросила колледж.
К моменту записи дебютного мини-альбома у сестер Хаим были важные и интересные знакомства, а также поклонники среди весьма влиятельных рок-музыкантов. Они без устали выступали на разогреве у таких крупных артистов, как Кеша, Florence + The Machine, Mumford & Suns, и многих других, поэтому публика заждалась выхода их полноценной пластинки.
Альбом Days Are Gone увидел свет 27 сентября 2013 года. В первую неделю было продано 60 с лишним тысяч копий: 26 тысяч в США и еще 37 тысяч — в Великобритании. Несмотря на осеннюю премьеру, лонгплей без особого труда ворвался в итоговые рейтинги года, а сами HAIM абсолютно заслуженно стали любимчиками критики.
beabadoobee — Fake It Flowers (2020)
История юной филиппинской звездочки Беатрис Лаус, более известной как beabadoobee («беабадуби»), пока еще в самом зачатке, поэтому неизвестно, продолжит ли она следовать по пути рок-музыки. Однако по тому, что она уже выпустила, мы можем на это по крайней мере надеяться.
Путь Беатрис начался в 2017-м с мягких, нежных треков, сделать которые можно было, не выходя из дома. Она была одной из артисток, исполнявших так называемый бедрум-поп, и привлекала внимание наравне с Билли Айлиш. Фундамент для успеха Беа был заложен в 2020-м, когда канадский рэпер Powfu позаимствовал ее трек Coffee и использовал его в своей песне. Это помогло привлечь внимание к начинающей артистке и быстро обеспечило ей и преданную фан-базу, и первый значимый успех. Поэтому и к ее дебютному лонгплею, вестимо, внимание было повышенное.
Над Fake It Flowers Беатрис трудилась не в одиночестве: ей помогал не кто-нибудь, а лидер The 1975 Мэттью Хили. По итогам года пластинка попала в несколько рок-рейтингов, а саму артистку нарекли «гитарным героем поколения зумеров». На наш взгляд, титул несомненный.
К слову, Беатрис попала в наш топ молодых, но подающих надежды рок-певиц, опубликованный в прошлом году. Прочесть этот текст можно по ссылке. Обязательно ознакомьтесь и откройте для себя еще несколько важных имен артисток, которым потребовалось чуть больше времени, чтобы добиться успеха.
Spiritbox — Eternal Blue (2021)
Одним из самых ярких и долгожданных дебютов 2021 года стал первый полноформатник Spiritbox — канадской метал-группы, до этого баловавшей публику разве что синглами и мини-альбомами. Удивительная история: женщины давным-давно завязаны в тяжелой музыке, но при этом ни одна из них так и не добилась мейнстримного успеха. Кроме разве что Poppy, выстрелившей третьей пластинкой в том же 2021 году, но ее путь к металу был чуть более тернистым.
Итак, Spiritbox. Группа, участниками которой в 2016-м стали вокалистка Кортни Лапланте и гитарист Майк Стрингер. В ту пору они, между прочим, были помолвлены. До Spiritbox музыканты играли в металкор-группе iwrestledabearonce, но решили покинуть коллектив, когда поняли, что нуждаются в другом векторе творческого развития. К 2017-му ребята обзавелись брачными кольцами, названием, песнями для дебютного мини-альбома… и приличным грантом от правительства Канады. Нет, не опечатались: эта страна действительно поддерживает талантливых артистов даже в нишевых жанрах.
А знаете, кто еще поддерживает — только не молодых музыкантов (хотя и их тоже) — а своих пользователей? HiFi-стриминг Звук, где можно послушать каждый из перечисленных здесь релизов. Ну, а если что-то пойдет не так, хотя это маловероятно, вам на помощь всегда придут самые оперативные сотрудники службы поддержки — и это далеко не единственная плюшка. Вот немножко остальных для наглядности:
Дебютный лонгплей Spiritbox был готов к 2019 году, но грянула пандемия, и премьера была отложена. Тем не менее группа продолжала радовать фанатов теми крохами, что уже были готовы. Все они неизменно производили эффект разорвавшейся бомбы, добиваясь нехилого коммерческого успеха и привлекая к Spiritbox еще больше внимания. Именно тогда у группы появился неожиданный покровитель — лидер рок-группы Shinedown Брент Смит. Услышав о том, что у молодого коллектива проблемы с деньгами после очередного ряда пандемийных отмен, музыкант перевел им 10 тысяч долларов, потому что желал талантливому молодняку успехов.
В итоге ожидания от альбома были настолько высоки, что он физически не мог провалиться. Наконец-то, увидев свет 17 сентября 2021 года, Eternal Blue дебютировал на 13-й строчке общего альбомного чарта Billboard. Прибыль от продажи мерча Spiritbox к этому моменту оценивалась примерно в миллион долларов. После этого в мейнстриме нашлось место не только мужскому, но и женскому металу.
Olivia Rodrigo — Sour (2021)
После того как на музыкальной арене появилась Оливия Родриго, стало ясно, что с TikTok шутки плохи. Именно здесь молодая девушка (сейчас ей всего 21) выкладывала кавер-версии треков любимых артистов — и именно на этой платформе ее впервые заметил лейбл Geffen, предложивший Оливии серьезный звукозаписывающий контракт. Вскоре юная певица и ее менеджеры договорились, что дебютным лид-синглом станет песня drivers license, и тут, что называется, понеслась.
За один день песню послушали миллионы человек, позволив Родриго побить кучу рекордов едва ли не в первый день своей карьеры. Композиция мгновенно влетела на верхнюю строчку чарта Billboard, сделав Оливию самой молодой артисткой, добившейся такого результата. Ее дебютный альбом sour вышел шестью месяцами позже — 21 мая 2021 года. Он принес исполнительнице три награды «Грэмми»… и немало жалоб от бывалых музыкантов, посчитавших, что артистка позаимствовала созданную ими музыку. Дабы не запятнать свое доброе имя, Оливия шустро добавила в соавторы некоторых песен участников Paramore Хейли Уильямс и Джоша Фарро, а также своего кумира — поп-звезду Тейлор Свифт.
Бывалые рокеры, конечно, будут плеваться и говорить, что Оливия Родриго пишет не рок-музыку, а обыкновенную «девчачью попсу» для TikTok. Но даже им никак не изменить реальность: жанр видоизменяется. Возможно, становится проще, но все равно привлекает к направлению новых людей. И, честно говоря, Оливия Родриго — далеко не худшая артистка, с которой можно начать знакомство с богатым и огромным миром рок-музыки.
Wet Leg — Wet Leg (2022)
Пока Оливия Родриго покоряла TikTok и весь мир, британская музыкальная пресса внимательно следила за дуэтом Wet Leg. Участницы группы Риан Тисдейл и Хезер Чемберс познакомились во время учебы в музыкальном колледже. Перед тем как собрать полноценный рок-проект, они дружили целых десять лет. До этого девушки выступали в различных местных коллективах, а Риан даже стала своего рода локальной легендой. Иными словами, к моменту выхода их дебютного сингла Chaise Lounge у Wet Leg был некоторый опыт, но не грандиозный успех.
С выходом трека тем не менее этот гештальт был закрыт. Трудно сказать, чем именно среди богатого арсенала достоинств артисток зацепило публику. Было ли дело в подаче? Или в прямом цитировании культовой молодежной комедии «Дрянные девчонки» (2004)? Как бы то ни было, но трек по-настоящему выстрелил и принес Wet Leg первую награду «Грэмми» в категории «Лучшее альтернативное выступление». Ну, а одноименный релиз, вышедший в 2021-м, стал, по мнению той же премии, «Лучшим альбомом альтернативной музыки». Ну ведь мощно же?
boygenius — the record (2023)
Прежде чем собраться с силами и наконец-то выпустить совместную пластинку, Фиби Бриджерс, Люси Дакус и Жюльен Бейкер строили собственные карьеры. Поэтому еще вопрос, можно ли считать их долгожданный лонгплей, вышедший в прошлом году, по-настоящему прорывным. Впрочем, мы с удовольствием упомянем девчонок как контраргумент всем, кто заявляет, будто женской дружбы не существует.
Жюльен, Фиби и Люси объединила инди-сцена — каждая из них проложила сюда собственный уникальный путь. Встретившись однажды, девчонки поняли, что у них много общего: их одинаково бесило, что их постоянно сравнивают друг с другом, хотя они создают совершенно разную музыку. Дабы продемонстрировать, что между ними нет никакой конкуренции, дамы выпустили сначала мини-альбом, а потом и полноценный лонгплей.
Что тут началось! Популярнее boygenius в 2023-м была разве что поп-звезда Тейлор Свифт — и то сомнительно. Лонгплей девчонок был мгновенно наречен «классикой на века», застолбил за собой первые места многих годовых рейтингов и получил семь номинаций на «Грэмми». В конце концов, три из этих наград boygenius унесли с собой, доказав невозможное: дружба продается не хуже разбитого сердца.
The Last Dinner Party — Prelude to Ecstasy (2024)
Не успели The Last Dinner Party выпустить дебютный альбом (Prelude To Ecstasy вышел 2 февраля), как на них уже посыпались трофеи, награды и восхищенные комментарии. Rolling Stone назвали девчонок «Восходящими звездами», а BBC посчитали, что именно их музыка определит звучание 2024 года. Еще одной наградой для группы стала поддержка Джеймса Форда — продюсера Arctic Monkeys. Он согласился помочь The Last Dinner Party с дебютной пластинкой — по сути, заметил начинающие таланты, признал их и благословил.
Оно и понятно почему — под лирику о тяжелой женской доле девчонки накладывают объемное и красочное звучание, в котором чувствуются профессионализм и наличие воображения. Их музыка — отличный контраргумент для всех, кто уверен, что для хитовости достаточно прилипчивого бита и заедающего текста.
Как видите, у каждой из этих женщин было нечто, что помогло добиться успеха. Талант, связи, упорство, поддержка со стороны близких людей и многое другое. Согласитесь, эти факторы способны помочь вообще в любой сфере жизни. Если же вам чего-то не хватает, не отчаивайтесь: это можно с лихвой восполнить при помощи подписки «СберПрайм».
В нее уже входит Звук — HiFi-стриминг с многотысячной библиотекой альбомов, выпущенных тысячью талантливых женщин со всего земного шара. Те дамы, которых мы упомянули, — это лишь скромная доля огромного музыкального наследства, оставленного представительницами прекрасного пола.
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