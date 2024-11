В джазе не только девушки: Мэрилин Мэнсон и Гвен Стефани снова в игре

В общем, с момента выпуска альбома We Are Chaos в 2020-м артисту было не до музыки, да и светиться лишний раз казалось небезопасным. И вот, кажется, сгустившиеся тучи расступились, скандал поутих, а значит — самое время выпустить новый материал. Лонгплей выйдет 22 ноября. Судя по названию, это только первая часть, причем треть из нее мы уже услышали. В августе Мэнсон опубликовал три композиции: As Sick as the Secrets Within, Sacrilegious и Raise the Red Flag. И по ним становится ясно, что звучание диска будет менее жестким, чем в главных работах музыканта, да и в We Are Chaos. Никаких фирменных скримов и гитарных «стен». Разве что в Raise The Red Flag артист дает жару, однако даже там в припеве голос зачем-то пропущен через автотюн.