В джазе не только девушки: Мэрилин Мэнсон и Гвен Стефани снова в игре

Мэрилин Мэнсон побеждает «культуру отмены», Linkin Park возрождаются с новой вокалисткой, кей-поп звезды Stray Kids переходят на японский и английский, а Гвен Стефани прерывает семилетнюю паузу. В ноябре меломанов ждет целая россыпь громких камбэков, и это не только уже вышедший лонгплей The Cure, о котором мы написали отдельную статью. Возвращается и музыкальный обзор «Известий» — в новом ежемесячном формате, построенном вокруг ответа на главный вопрос: что слушать в начавшемся месяце.
Marilyn Manson — One Assassination Under God — Chapter 1.
Мэрилин Мэнсон всегда играл в плохого мальчика и нарушителя правил, но долгое время считалось, что это лишь имидж. Как вдруг на рокера посыпались обвинения в насилии от различных женщин во главе с его бывшей супругой Эван Рейчел Вуд. После чего Мэнсон, отрицавший вину, попал под каток «культуры отмены»: лейбл Interscope разорвал с ним контракт, несколько проектов с участием певца были заморожены.
В общем, с момента выпуска альбома We Are Chaos в 2020-м артисту было не до музыки, да и светиться лишний раз казалось небезопасным. И вот, кажется, сгустившиеся тучи расступились, скандал поутих, а значит — самое время выпустить новый материал. Лонгплей выйдет 22 ноября. Судя по названию, это только первая часть, причем треть из нее мы уже услышали. В августе Мэнсон опубликовал три композиции: As Sick as the Secrets Within, Sacrilegious и Raise the Red Flag. И по ним становится ясно, что звучание диска будет менее жестким, чем в главных работах музыканта, да и в We Are Chaos. Никаких фирменных скримов и гитарных «стен». Разве что в Raise The Red Flag артист дает жару, однако даже там в припеве голос зачем-то пропущен через автотюн.
Получше дело обстоит с визуальной составляющей. И пусть в клипе As Sick as the Secrets Within нет ничего принципиально нового, а отталкивающе-пугающие образы провоцируют те же эмоции, которые Мэнсон вызывал у своих поклонников десять, двадцать лет назад, это по-прежнему работает. Ну и отсылки к шедеврам живописи радуют: обложка альбома явно вдохновлена Эгоном Шиле, а в оформлении сингла Raise the Red Flagвидится намек на Малевича и супрематизм.
Linkin Park — From Zero.
После смерти Честера Беннингтона в 2017 году мало кто надеялся, что Linkin Park вернется к полноценному студийному и концертному творчеству. Точнее, может, и надеялись, но одновременно боялись: можно ли заменить бессменного вокалиста, с голосом которого эта группа и ассоциировалась? С тех пор мы видели переиздания культовых альбомов, релизы неизданных треков, записанных еще при жизни Честера, однако явить публике новый материал — а вместе с ним и фронтмена — Майк Шинода много лет не решался.
Вероятно, копание в собственных архивах могло бы продолжаться годами. Но Linkin Park захотели все же рискнуть и, вызвав шквал фанатского негодования, открыть новую главу в истории коллектива. Мало того, что они в принципе нашли нового вокалиста, так еще и, простите, сменили ему пол. У микрофона теперь — не певец, а певица: Эмили Армстронг, известная по группе Dead Sara. И уже 15 ноября мы сможем в полной мере оценить, как она вписалась в эстетику Linkin Park, и удалось ли возрожденному ансамблю выпустить нечто сопоставимое с классическими вещами.
Правда, уже известно, что диск получился небольшой — продолжительностью всего около получаса. Но три ранее опубликованных сингла внушают надежду, что проходного материала тут не будет вовсе. The EmptinessMachine и Heavy Is the Crown радуют фирменным для LP контрастом припева и куплета (причем, в Heavy Is theCrown мы слышим читку Майка Шиноды), а Over Each Other демонстрирует умение группы писать баллады.
Gwen Stefani — Bouquet.
На обложке нового альбома — первого за семь лет — Гвен Стефани изображена в ковбойской шляпе, и можно в этом усмотреть попытку конкуренции с Бейонсе, Ланой Дель Рей, Пост Мэлоуном и другими американскими звездами, в последнее время резко полюбившими кантри. У Гвен для этого, впрочем, более веская причина: ее муж — певец и телеведущий Блэйк Шелтон — специализируется как раз на этом стиле. И, кстати, без коллаборации с ним не обошлось. Но сам музыкальный материал говорит об ином. По крайней мере, если ориентироваться на три уже опубликованных сингла (включая тот самый дуэтный Purple Irises).
Все это бодрый поп-рок, причем звучащий так, что непонятно, создан ли он сегодня или в 1990-х и нулевых. Наверное, для поклонников Гвен и No Doubt это только плюс. Мы давно не слышали такого позитивного материала, вызывающего к тому же приступ ностальгии. Причем, сама певица указывает в качестве источника вдохновения музыку даже не времен своей молодости, а 1970-х. Несомненно одно: перед нами очередной оммаж прошлому.
Кстати, представленные еще в 2021 году песни Let Me Reintroduce Myself и Slow Clap в свежую пластинку не вошли, хотя были весьма успешными. Вероятно, артистка сочла их не вписывающимися с новую эстетику.
Stray Kids — Giant.
Пока участники BTS в армии, моду на K-pop эксплуатируют другие бойз-бэнды, прежде всего — Stray Kids. C каждым новым релизом они стремятся расширять аудиторию — за счет как англоязычных, так и японских слушателей. Для жителей Страны восходящего солнца «детки» уже пели год назад, выпустив диск The Sound. Что же касается песен с новой пластинки, многие их них доступны и вовсе на всех трех языках. Кроме того, в опубликованных композициях артисты переходят с английского на японский и наоборот, будто доказывая интернациональность и своего проекта, и кейпопа в целом.
При этом, в плане стилистики здесь стоит ожидать не меньшего разнообразия. Скажем, Falling Up и Night— скорее, хард-рок, чем поп. Ну, а Chk Chk Boom и Why? — напротив, типичный для Южной Кореи мелодик-рэп. Что будут представлять собой остальные шесть композиций — узнаем уже 13 ноября, но скорее всего, как и положено чисто коммерческому продукту, здесь все компоненты рассчитаны маркетологами и положены в нужных пропорциях. По крайней мере, если исходить из вкусов восточной публики. Насколько это зайдет российскому слушателю — вопрос, но на волне популярности K-pop релиз точно не останется незамеченным.
P.S. Вы могли пропустить.
Напоследок хотим порекомендовать вам несколько ярких синглов, вышедших за последнее время и доступных на российских стримингах. Составленный из них плейлист получился по-осеннему пасмурный и меланхоличный, но при этом разностилевой: Tyga отвечает за хип-хоп, поющий по-английски французский певец Yodelice — за синти-поп, Эшли Генри — за джаз, True North — за рок, ну, а манера нашей Тоси Чайкиной и вовсе не требует определений.
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