Спецназ проведет тренировку в одном из ТЦ Минска в среду 20 ноября 2024 года

Ранее мы писали о том, могут ли работодатели перенести пятницу 3 января 2025 на субботу, 18 января (на этот вопрос ответили в Минтруда). Рассказывали мы и о том, что милиция установила личность «заминировавшего» ТЦ «Экспобел» — им оказался 12 -летний школьник (что теперь грозит ему и его родителям — обо всем этом вот тут).