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Спецназ проведет тренировку в одном из ТЦ Минска в среду 20 ноября 2024 года

Спецназ МВД проведет тренировку в одном из торговых центров Минска в среду, 20 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В МВД Беларуси сообщили о продолжении командно-штабного учения с участием субъектов государственной системы реагирования. Во второй день учения — в среду, 20 ноября 2024 года — в «одном из торгово-развлекательных центров страны пройдет тренировка подразделений специального назначения с целью проверки четкости и слаженности их действий в случае осложнения оперативной обстановки».

Правоохранители добавили, что в связи с передвижением спецтехники на некоторое время будут перекрываться участки улично-дорожной сети.

Минчан и гостей белорусской столицы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее мы писали о том, могут ли работодатели перенести пятницу 3 января 2025 на субботу, 18 января (на этот вопрос ответили в Минтруда). Рассказывали мы и о том, что милиция установила личность «заминировавшего» ТЦ «Экспобел» — им оказался 12 -летний школьник (что теперь грозит ему и его родителям — обо всем этом вот тут).