Доктора вызывали: Dr. Dre помогает Snoop Dogg, корейцы экспериментируют

Snoop Dogg воссоединяется с Dr. Dre и хулиганит по полной, A$AP Rocky иронизирует над Тэйлор Свифт, а звезды K-pop Stray Kids пытаются изобрести новый стиль. В декабре поток громких музыкальных новинок стремительно сокращается: кому охота конкурировать с Merry Christmas и All I Want For Christmas Is You? Тем не менее несколько потенциально громких, ожидаемых релизов все-таки появится до конца 2024-го — и «Известия» собрали о них главное. А заодно и представили недавние альбомы, синглы и трансляции, которые вы могли пропустить.
Snoop Dogg — Missionary.
Missionary, без сомнений, самый ожидаемый альбом декабря. И дело не только в исполнителе (основном, но не единственном) — Снуп Догге, но, главное, в продюсере: Dr. Dre. Последний крайне редко появляется в качестве исполнителя, да и для других музыку создает весьма избирательно. Прошлый его продюсерский бенефис был два года назад — лонгплей Марши Амбросиус Casablanco. Однако публика ждала, конечно, более громкого союза, и вот — свершилось. Можно ли было придумать что-то эффектнее, чем творческий дуэт со Снуп Доггом, с которым Дре начал работать более 30 лет назад?
Скажем больше: эти артисты во многом друг другу обязаны своими карьерами, ведь их дуэтный сингл Deep Cover, вышедший в 1992 году, стал дебютом для обоих. Ну, а первый сольник Снупа Doggystyle был целиком спродюсирован Доктором. Теперь друзья снова вместе — а с ними и целая армия других звезд. В их числе — 50 Cent, Эминем и даже Стинг (хотя, казалось бы, сложно представить более странное партнерство). Трек с основателем The Police, кстати, уже опубликован.
И это жанровый эксперимент, парадоксально сочетающий рок и рэп. Но то же справедливо и для двух других синглов, где помимо мужских мы слышим и женские голоса. В общем, не приходится сомневаться: Missionary будет записью как минимум смелой и интересной. За это можно простить даже похабную обложку вкупе с названием, хулигански перекликающимся как раз с Doggystyle.
A$AP Rocky — Don’t Be Dumb.
Единственный альбом, который мог бы побороться с Missionary Снуп Догга и Dr. Dre за звание главного музыкального релиза декабря, — долгожданная пластинка A$AP Rocky. Правда, пока еще нет никакой уверенности, что она действительно выйдет в этом месяце. Дата бесконечно переносилась артистом: сначала было заявлено 30 августа, затем — осень, теперь остаются надежды, что хотя бы до конца года мы услышим работу мужа Рианны. Благо три сингла уже доступны.
Первый из них — Highjack — записан совместно с Джессикой Пратт, а в самом новом — Ruby Rosary — компанию Роки составил J.Cole. В обоих случаях интересны не только гостевые звезды, но и меланхоличное звучание с весомым участием фортепиано, весьма редко используемого рэперами.
Ну, а еще один сингл, Tailor Swif, вызвал скандал своим названием (написать с ошибками, видимо, пришлось из-за возможных претензий певицы) и строчкой I'm too swift, don’t tell Taylor 'bout this shit («Я слишком шустр, не говорите Тэйлор об этом дерьме»). Впрочем, сколько раз уже склоняли имя Свифт в хитах различных артистов — не перечесть.
Что будет в альбоме помимо упомянутого — пока загадка. Нет даже полного трек-листа. Однако известно, что в одной из песен к A$AP Rocky присоединится его супруга. И это, пожалуй, интригует больше всего.
Stray Kids — Hop.
Меньше месяца назад K-pop группа Stray Kids выпустила альбом Giant, и вот уже на подходе новый релиз. Причем в дискографии коллектива он будет занимать особое место. Это микстейп (то есть сборник песен, не объединенных общей концепцией), основную часть которого составляют композиции, представляющие в сольной ипостаси каждого из восьми участников. Так, Youth — номер Lee Know, Hallucination — работа I.N., а в Hold My Hand мы слышим Han. Помимо этого, в издание вошли два групповых трека Stray Kids и их коллаборация с канадским рэпером Tablo.
Ни одного сингла пока официально не было опубликовано, разве что лейбл JYP Entertainment разместил на YouTube полуминутный тизер на основе Hold My Hand. Но при желании немалую часть свежего материала можно послушать и целиком. Сольные песни звучали в летнем концертном туре группы, и, конечно, умельцы вытащили аудио из концертных записей и распространили в интернете.
Есть ли в разошедшемся материале что-то необычное? Едва ли. И пусть участники группы уверяют, что это ни много ни мало новый жанр, которому даже нет названия, в реальности перед нами чистый K-pop со всеми его фирменными чертами. Впрочем, само это направление уже давно стало гибридом рэпа, поп-рока и попа. Так что в каком-то смысле слова Stray Kids справедливы.
Вы могли пропустить.
Трибьют арбенина (Deluxe).
Разные акции, так или иначе связанные с 50-летием Дианы Арбениной, устраивались в течение всего года. Разумеется, нельзя было обойтись и без типичных для таких случаев трибьютов — исполнений песен юбилярши другими артистами. Завершить юбилейный год было решено большим сборником подобных интерпретаций.
В общей сложности в альбом вошло 14 песен, записанных, соответственно, 14 звездами — от Тоси Чайкиной до Мари Краймбрери. Интересно, что к делу привлекли вовсе не рокеров возраста самой Арбениной, а поп-кумиров нового поколения. И они подчас весьма смело и неоднозначно переосмыслили хиты «Ночных снайперов». Получилась, что закономерно, поп-музыка, несмотря на все гитарные примеси. Но тем интереснее.
Ну, а предваряет каждый музыкальный номер короткий аудиокомментарий артистов, объясняющих свой выбор песни (зачастую весьма малосодержательно) и — признающихся в любви Диане Арбениной.
Трансляция концерта ГАСО РТ.
Концертная жизнь столицы в этом ноябре была традиционно насыщенная. О некоторых мероприятиях мы рассказывали в «Известиях» (это, например, фестиваль «Пять вечеров»), ну, а из совсем недавних трансляций рекомендуем обратить внимание на выступление Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского в Московской филармонии. Программу вечера можно определить как путешествие по XIX веку. Тройной концерт Бетховена, написанный в 1803—1804 годах принадлежит еще к эпохе классицизма и даже отсылает нетипичным составом солистов к жанру более раннего времени — барочному concerto grosso. Знаменитая симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» — это уже квинтэссенция романтизма. Ну, а «Просветленная ночь» Шенберга — его излет: сочиненный в последний год столетия опус предвещает будущие эстетические революции.
Сладковский, впрочем, не стремится к сближению этих полюсов. Наоборот, подчеркивает специфику каждого композитора: величественную ясность Бетховена, красочный пафос Штрауса и изысканную эмоциональность раннего Шенберга. Но во всех случаях оркестр звучит прекрасно, а в Тройном концерте мы можем насладиться еще и блеском игры солистов — Сергея Давыдченко (фортепиано), Равиля Ислямова (скрипка) и Василия Степанова (виолончель).
Звуковой обзор 4.
Союз композиторов России и фирма «Мелодия» продолжают свою антологию «Звуковой обзор» записью вокальной музыки композиторов второй половины XX-XXI века. Два из четырех цифровых альбомов, входящих в комплект, включают циклы Валерия Гаврилина, третий диск посвящен моноопере Григория Фрида «Дневник Анны Франк». И, наконец, завершает коллекцию совсем новый опус (2021 года, премьера же состоялась в 2022-м): «Семь песен на стихи Эзры Паунда» Алексея Сысоева.
Цель всей программы «Звуковой обзор» — представить в безупречном студийном качестве и высококлассном исполнении малоизвестные жемчужины отечественной музыки. Но есть и менее очевидная цель: проследить глубинную преемственность всей русской академической традиции за последние 100 лет: от полузабытого (но стремительно актуализируемого сегодня) русского авангарда 1920-х до экспериментов наших современников. Очередная порция альбомов отвечает концепции в полной мере, при всей вроде бы непреодолимой дистанции между фольклорными мотивами Гаврилина и интернациональной микрохроматикой Сысоева. А еще здесь получается своего рода звуковая летопись XX века с его драмами, трагедиями и, несмотря ни на что, надеждой.
Плейлист «Известий».
Завершает наш музыкальный обзор подборка синглов и альбомных треков, вышедших за последний месяц и, возможно, ускользнувших от вашего внимания, но заслуживающих его. «Моя Мишель», «Город 312», Stromae и Тося Чайкина не нуждаются в представлении. Владимир Спиваков, играющий Сентиментальный вальс Чайковского, — тем более. Добавим только, что традиционно мы стремимся представить в короткой подборке широкий диапазон стилей, но и обнаружить между композициями некую внутреннюю связь. Так что советуем слушать целиком.
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