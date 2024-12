Доктора вызывали: Dr. Dre помогает Snoop Dogg, корейцы экспериментируют

Snoop Dogg воссоединяется с Dr. Dre и хулиганит по полной, A$AP Rocky иронизирует над Тэйлор Свифт, а звезды K-pop Stray Kids пытаются изобрести новый стиль. В декабре поток громких музыкальных новинок стремительно сокращается: кому охота конкурировать с Merry Christmas и All I Want For Christmas Is You? Тем не менее несколько потенциально громких, ожидаемых релизов все-таки появится до конца 2024-го — и «Известия» собрали о них главное. А заодно и представили недавние альбомы, синглы и трансляции, которые вы могли пропустить.