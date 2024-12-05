Доктора вызывали: Dr. Dre помогает Snoop Dogg, корейцы экспериментируют

Концертная жизнь столицы в этом ноябре была традиционно насыщенная. О некоторых мероприятиях мы рассказывали в «Известиях» (это, например, фестиваль «Пять вечеров»), ну, а из совсем недавних трансляций рекомендуем обратить внимание на выступление Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского в Московской филармонии. Программу вечера можно определить как путешествие по XIX веку. Тройной концерт Бетховена, написанный в 1803—1804 годах принадлежит еще к эпохе классицизма и даже отсылает нетипичным составом солистов к жанру более раннего времени — барочному concerto grosso. Знаменитая симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» — это уже квинтэссенция романтизма. Ну, а «Просветленная ночь» Шенберга — его излет: сочиненный в последний год столетия опус предвещает будущие эстетические революции.