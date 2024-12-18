Почти 170 растений пополнили новый том Красной книги РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Почти 170 видов растений и грибов впервые занесены в Красную книгу России, при этом 102 были из нее исключены. Новый том Красной книги РФ «Растения и грибы», в который вошел 741 вид, представил единый научный центр Минприроды России «ВНИИ Экология» в пресс-центре ТАСС.
«По сравнению с перечнем, утвержденным в 2005 году, из Красной книги был исключен 102 объект растительного мира, впервые занесены 167 видов, в том числе, растущие в Крыму, Малороссии и на Донбассе. Много растений и грибов добавилось из российских центров флористического разнообразия — Северо-Кавказского, Саяно-Алтайского, Приморского и Крыма», — рассказал руководитель «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.
По его словам, в новом томе «Растения и грибы» впервые отмечены три вида, за незаконный сбор и умышленное уничтожение которых предусмотрена уголовная ответственность. Это женьшень настоящий, родиола розовая и рядовка мацутакэ. Эти растения и грибы имеют высокий спрос со стороны жителей Юго-Восточной Азии: рядовка мацутакэ за свои особенные вкусовые качества в японской и корейской кухне, женьшень обыкновенный и радиола розовая востребованы в традиционной восточной медицине. Если ко всем другим видам применяется административная ответственность в виде штрафа, то за сбор этих видов грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы, отметил эколог.
В создании тома приняли участие 200 авторов из научно-исследовательских институтов и вузов, сотрудники особо охраняемых природных территорий и ботанических садов из всех регионов страны. Сорок заслуженных и начинающих художников подготовили к каждому из 741 очерка классическую ботаническую иллюстрацию. Каждый очерк дополнен наглядной картосхемой. Научное обеспечение подготовки издания осуществлял Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН.
Первый отдельный том, посвященный растениям и грибам, был издан в 2008 году. В него вошли 676 видов. За прошедшие 16 лет накопилось много новой информации, поступили предложения о совершенствовании перечня занесенных в Красную книгу объектов растительного мира. Эти предложения были рассмотрены профильными секциями экспертов комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, которые вынесли свои рекомендации. После утверждения перечня объектов растительного мира, которые должны быть занесены в Красную книгу, за процедуру формирования очерков и иллюстраций отвечала главная редакционная коллегия.
«Занесение объектов растительного и животного мира в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ выступает юридическим основанием для установления в их отношении особого режима правовой охраны. Сохранение таких видов является частью обязательств Российской Федерации по международным конвенциям и соглашениям. Красная книга не продается в магазинах. Она бесплатно распространяется среди правоприменителей по всей России. Именно на них, прежде всего, ориентируется главная редакционная коллегия, чтобы очерки и картосхемы были удобны и понятны для правоприменителей. А ботанические иллюстрации были максимально наглядны для милиционеров и работников таможни», — рассказал советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, председатель главной редакционной коллегии Красной книги Амирхан Амирханов.
Краснокнижный портал.
Также идет работа по подготовке интернет-портала о Красной книге, который позволит широкому кругу пользователей получить доступ к информации о редких и исчезающих видах, его предполагается запустить в декабре 2025 года, рассказал Закондырин.
«Было бы вообще блестяще, если бы мы с вами встретились через год 18 декабря 2025 и показали портал. Это будет лучшим результатом нашей работы», — сказал Закондырин.
Предполагается, что в дополнение к классической ботанической иллюстрации на портале будут размещены фото и видео материалы краснокнижной флоры и фауны. Также в планах единого научного центра Минприроды России на следующий год выпуск нескольких региональных Красных книг.
О Красной книге.
Красная книга Российской Федерации является официальным документом, содержащим свод сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах (подвидах, популяциях) диких животных, дикорастущих растений и грибов, а также о необходимых мерах по их охране и восстановлению. Эти меры должны обеспечивать сохранение биологического разнообразия нашей страны, координацию природоохранных мероприятий между регионами, а также выполнение международных обязательств России. За выпуск Красной книги отвечает ВНИИ «Экология» — недавно отметивший свое 70-летие, старейший в России природоохранный институт, который был создан специально для подготовки и обновления Красной книги. В 2021 году ВНИИ «Экология» подготовил и выпустил обновленный том Красной книги «Животные».
Шесть категорий статуса редкости объектов растительного мира, которые использовались в томе «Растения и грибы» в 2008 году, сохранены для обеспечения преемственности и возможности проводить сравнение изменения статусов за прошедший период. Также в обновленном издании применяются два новых статуса: статус оценки угрозы исчезновения и три категории природоохранного приоритета: I приоритет — требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии по сохранению и/или программы по восстановлению вида, II приоритет — необходима реализация одного или нескольких специальных мероприятий по сохранению вида, III приоритет — достаточно общих мер, предусмотренных нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.