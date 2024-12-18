Почти 170 растений пополнили новый том Красной книги РФ

Первый отдельный том, посвященный растениям и грибам, был издан в 2008 году. В него вошли 676 видов. За прошедшие 16 лет накопилось много новой информации, поступили предложения о совершенствовании перечня занесенных в Красную книгу объектов растительного мира. Эти предложения были рассмотрены профильными секциями экспертов комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, которые вынесли свои рекомендации. После утверждения перечня объектов растительного мира, которые должны быть занесены в Красную книгу, за процедуру формирования очерков и иллюстраций отвечала главная редакционная коллегия.