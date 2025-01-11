Какие фильмы выходят в кино и онлайн в январе 2025 года

Рецензия «Газеты.Ru». Фрэнсис Форд Коппола снимал и великие фильмы, и ужасные. «Мегалополис» относят к обеим категориям, а правда состоит в том, что картина существует вне сколько-нибудь понятных рамок, — это кино за гранью добра и зла. Термин «долгострой», употребляемый в отношении выходцев из длительного производственного ада, новой ленте Копполы как нельзя к лицу — не зря ее главным героем выступает архитектор с прекрасной мечтой. И так практически со всеми аспектами «Мегалополиса», чья безумная гравитация будто бы вынуждает внешние обстоятельства работать в продолжение художественного высказывания: не найдя необходимого финансирования, Коппола продал часть винодельческого бизнеса и потратил на фильм порядка $120 млн собственных средств — а тот, разумеется, с оглушительным треском провалился в прокате. Это дико странная лента, в которой все совершенно нелепым и магическим образом складывается в исполинское полотно, пленящее и пьянящее не хуже того же вина. «Мегалополис» выглядит, будто экранизация мема «Гипотетический мир», но его наивная вера в лучшее завтра для наших детей (в здешнем случае — правнуков) оказывается столь заразительной, что и возразить нечем. Да и не слишком это уместно: картина посвящена жене режиссера, документалистке Элинор Копполе, которая скончалась в апреле прошлого года — за месяц до премьеры «Мегалополиса» в Каннах.