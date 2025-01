Какие фильмы выходят в кино и онлайн в январе 2025 года

Рецензия «Газеты.Ru». Спустя 25 лет после выхода триллера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» Николь Кидман наконец выпал шанс отыграться. Ответ получился достойный, пускай и с небольшими оговорками. Во-первых, здесь все главным образом строится на откровенно фантастическом допущении, что Антонио Бандерас совсем никудышный любовник. Во-вторых, эротический воркплейс-триллер «Все средства хороши», который мы включали в свой список лучших фильмов 2023 года, несколько изящнее и убедительнее выступал на той же примерно территории флюидного (дис)баланса власти. В-третьих, местный подчеркнуто пошловатый саундтрек обогащен вещами вроде «Never Tear Us Apart» группы INXS, а вот вместо очевидной песни Игги Попа «I Wanna Be Your Dog», суммирующей почти весь сюжет (героиня Кидман изначально соблазняется тем, как персонаж Дикинсона усмиряет на улице чью-то буйную собаку), зияет внушительная дыра. Впрочем, сходить на «Плохую девочку» стоит хотя бы из сочувствия идеалам квадроберства.