Билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Железнодорожные билеты из Петербурга в Москву полностью раскупили, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.
«Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30, СВ за 21,3 тысячи рублей. На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются», — говорится в публикации.
Отмечается, что причиной стали временные ограничения, введенные 5 июля в Пулково, Домодедово, Жуковском, а также Шереметьево.
По данным Минтранса, в Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс, 158 — отменили, в Пулково — 36 и 87 рейсов соответственно.