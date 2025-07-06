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Билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили

АТОР: билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью раскупили.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Железнодорожные билеты из Петербурга в Москву полностью раскупили, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

«Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30, СВ за 21,3 тысячи рублей. На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются», — говорится в публикации.

Отмечается, что причиной стали временные ограничения, введенные 5 июля в Пулково, Домодедово, Жуковском, а также Шереметьево.

По данным Минтранса, в Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс, 158 — отменили, в Пулково — 36 и 87 рейсов соответственно.