Поиски пропавшего в Кабардино-Балкарии белорусского туриста продолжатся 7 сентября

6 сентября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Поиски пропавшего в Кабардино-Балкарии белорусского туриста продолжатся завтра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
Ситуация с пропажей в Кабардино-Балкарии белорусского туриста находится на особом контроле в МИД.
«По состоянию на 20.15 поисково-спасательные работы приостановлены. К сожалению, поиски прошли без результатов», — говорится в сообщении. Возобновление поисково-спасательных работ запланировано на завтра.
Белорусский турист пропал на Эльбрусе.
На место привлекались 22 человека: спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, спасатели из центра «Лидер» и вертолет МИ-8 МЧС России.
По имеющейся информации, 26-летний гражданин Беларуси осуществлял восхождение без регистрации маршрута и в настоящее время не выходит на связь.
Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами, а также с отцом пропавшего. Ситуация находится на особом контроле Министерства иностранных дел Беларуси. -0-