Биологи КФУ обнаружили краснокнижные мхи, грибы и растения в Азнакаевском районе

Исследователи изучили родники и еловые посадки, где отметили биоразнообразие бореальных видов мхов. В районе также сохранились ольшаники и дубравы с редкими растениями, такими как крапива пикульниковолистная, земляника мускусная, лилия опушенная и подъельник буковый.