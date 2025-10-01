Биологи КФУ обнаружили краснокнижные мхи, грибы и растения в Азнакаевском районе

Ученые Казанского федерального университета провели экспедицию в Азнакаевский район, чтобы изучить биоразнообразие растений, мхов, грибов и беспозвоночных. В экспедиции участвовали эксперты Института экологии, биотехнологии и природопользования и Института фундаментальной медицины и биологии, сообщает пресс-служба вуза.
Ученые исследовали государственный природный заказник «Чатыр-Тау», где обнаружили редкие и охраняемые виды. Среди находок: перловник высокий, астрагал яйцеплодный, гриммия косоногая и лензитес Варнье, который ранее не фиксировался в Азнакаевском районе.
Исследователи изучили родники и еловые посадки, где отметили биоразнообразие бореальных видов мхов. В районе также сохранились ольшаники и дубравы с редкими растениями, такими как крапива пикульниковолистная, земляника мускусная, лилия опушенная и подъельник буковый.
Результаты экспедиции важны для сохранения уникальной природы района и лягут в основу научных отчетов и мер по охране окружающей среды. Биологов сопровождали представители заказника и районного отдела по надзору.
